新北辯論會表現自評幾分？蘇巧慧：留給市民打分數

新北市今天舉辦公辦辯論式政見發表會，民進黨新北市長候選人蘇巧慧在會後被問到對自己的表現，這些政見都是這800多天累積而來，希望今天有把這些事情好好講清楚，個人的表現，就留給市民來打分數好了。

蘇巧慧說，很高興現在已完成政見發表會，她今天會給自己的團隊、幕僚，還有新北隊最高分，要不是有大家的協助，不可能提出這個六大福利政見、三大照顧政見、九大產業園區，還有皇冠海岸、鑽石山城等政見與願景。

蘇巧慧說，這些都是團隊和新北隊36位議員候選人，一點一滴在這800天當中匯聚起來的努力、意見和成績，希望今天有把這些事情好好講清楚，至於個人的表現，就留給市民來打分數好了。