快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

聽新聞
0:00 / 0:00

新北辯論會表現自評幾分？蘇巧慧：留給市民打分數

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧對於自己今天辯論式政見發表會表現指出，留給市民來打分數。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧對於自己今天辯論式政見發表會表現指出，留給市民來打分數。記者葉德正／攝影

新北市今天舉辦公辦辯論式政見發表會，民進黨新北市長候選人蘇巧慧在會後被問到對自己的表現，這些政見都是這800多天累積而來，希望今天有把這些事情好好講清楚，個人的表現，就留給市民來打分數好了。

蘇巧慧說，很高興現在已完成政見發表會，她今天會給自己的團隊、幕僚，還有新北隊最高分，要不是有大家的協助，不可能提出這個六大福利政見、三大照顧政見、九大產業園區，還有皇冠海岸、鑽石山城等政見與願景。

蘇巧慧說，這些都是團隊和新北隊36位議員候選人，一點一滴在這800天當中匯聚起來的努力、意見和成績，希望今天有把這些事情好好講清楚，至於個人的表現，就留給市民來打分數好了。

2026九合一選舉

辯論 辯論會 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

新北公辦辯論政見會登場 蘇巧慧報告政策願景：我準備好了

未回應對手出身論 蘇巧慧申論：我最適合打造新北品牌

新北辯論會飄火藥味 蘇巧慧結論火力全開點名李四川爭議

新北市長選舉辯論式政見會登場 李四川帶著妻愛心：我有信心

相關新聞

秦慧珠點名「松信一場都沒來」 蔣萬安今連掃3場 遇婦攔路陳情

國民黨北市議員秦慧珠日前指稱台北市長蔣萬安在選戰倒數時，松山、信義區的市場「一場都沒來掃」，引發討論。蔣萬安請假投入選戰，今天是第二天，3場掃街拜票行程都在松、信選區，一早擠爆吳興市場，還有民眾攔路陳情，蔣萬安當場承諾，馬上了解、處理。

嗆蘇巧慧迴避家族獲政府投資案 李四川：弟弟做錯事抓去關我都接受

新北公辦辯論政見會今登場，國民黨候選人李四川在結論時火力全開，痛批對手蘇巧慧只會說自己選舉都是用政見，但她側翼太多，自己（李）才參選一個月就從優秀副市長變黑道，她卻從沒講一句話，而自己家族涉及的曠世智能公司獲政府投資案至今仍迴避。李四川拉高分貝說「別人批評妳，妳就罵我弟弟，弟弟做錯事依法該負責任，該把他抓去關我都接受」。

當選支票敢不敢開？李四川允推大小巨蛋 蘇巧慧百日推都更局

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節時，自由時報特派李信宏要求三名候選人說明欣賞對手哪些特質，以及當選第一年、四年內能完成哪些具體政績。國民黨候選人李四川承諾上任首年推動敬老卡及文化幣政策，四年內啟動大、小巨蛋建設；民進黨候選人蘇巧慧則提出上任百日內推動成立都更局，並編列預算讓六大福利政見第二年上路，雙方也針對政策財源隔空交鋒。

韓國瑜、徐欣瑩同框挺蔣萬安 1114藍營號召萬人上街大遊行

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午赴立法院，與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安及國民黨立法院黨團成員齊聚，號召民眾參加明天登場的「台北安心大遊行」。徐欣瑩力挺蔣萬安，強調「好的政策要安可，好的人更要安可」，邀請在台北打拚的新竹鄉親一同響應。

莊瑞雄失言風波 張善政再發聲「選舉總有結束的一天」

民進黨立委莊瑞雄日前到桃園幫綠營市長候選人黃世杰掃街輔選，直播過程說出「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風」等語，引發藍營撻伐，昨天為此道歉；國民黨桃園市長張善政今早受訪表示不會計較，稍早也在臉書呼籲民眾把目光放在桃園的未來。

新北交通怎整合雙北？李四川拋30分鐘生活圈 蘇巧慧提交通微血管計畫

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，媒體提問環節，聯合報特派員王慧瑛聚焦雙北交通整合及城鄉運輸落差，詢問三名候選人未來四年如何改善通勤、建立跨市合作機制。國民黨候選人李四川提出打造「雙北30分鐘生活圈」，透過捷運路網縮短通勤時間；民進黨候選人蘇巧慧則提出3大「交通微血管計畫」，包括智慧公車、TPASS自由配及小黃公車，改善轉乘與偏鄉交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。