鄭麗文下鄉挺桃園詹江村 籲選民「別忘了還有1張公投票」

2026選戰倒數，國民黨桃園市議員詹江村今舉辦競選總部茶會，黨主席鄭麗文、桃園議長邱奕勝、桃園黨部主委蔡忠誠到場力挺；詹江村謙稱自己是空戰部隊，只有簡單茶點，沒有精彩節目。鄭麗文則強調詹是藍營重要戰力，實戰成績有目共睹。

鄭麗文表示，今年選舉除了縣市首長及民代選舉，還有一張公投選票，就是國民黨提出的重啟核電，請大家一定要投同意票，不然台灣沒有電就沒有未來，一切都是假的。

詹江村今天在桃園區中正三街服務處舉辦競選總部茶會，活動場地位於巷弄，小巧簡約，除了鄭麗文等人，多名里長也現身力挺，也有不少人爭相與鄭麗文合影。

詹江村表示，他自第一屆桃園市議員選舉到現在，走的就不是傳統選戰路線，沒有大型的競選總部及活動，也沒有精彩的歌舞表演，此次茶會人數還比歷屆多，著實要感謝大家支持。雖然選舉不走傳統路線，但選服一有到位，外界很少聽到他主動提選服內容或爭取什麼建設，但桃園有很多建設是他與里長互相配合完成。

鄭麗文稱讚詹江村是藍營少見的空戰戰將，雖然身在桃園、位居議員，仍能掌握各地消息，引領全國話題，而且對市政也是敢說敢言，好人才應該讓他繼續留在議會。

鄭麗文也說，大家會覺得詹江村選情很穩，其實不然，這也是她來桃園的原因，希望鞏固詹的選情，希望大家繼續支持，也要支持藍營市長張善政與議長邱奕勝。

國民黨主席鄭麗文今天到桃園挺黨籍議員詹江村，喊話戰將要留在議會。記者陳俊智／攝影