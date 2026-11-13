新北政見會飄火藥味 蘇巧慧結論火力全開點名李四川爭議

新北市長選舉激戰，新北公辦辯論會今天登場，國民黨新北市長候選人李四川在前半段不斷進攻蘇巧慧，民進黨候選人蘇巧慧在最後結論階段展開反攻，提到李四川在交通、水利、工程及協調經驗，逐一質疑「到底有沒有能力？我想比比就知道。」蘇巧慧說，這半年來對手不斷攻擊她的家人，但自己從未對對手家人說過一句話，強調選戰攸關新北市400萬人，應將焦點放在政見與政績，而非負面攻擊。

蘇巧慧表示，李四川自稱交通專家，卻連307公車沒有行經國道都不知道；自稱水利專家，卻不知道在二重疏洪道高灘地種樹可能阻礙水流；自稱工程專家，主導的大巨蛋在明星賽期間發生漏水問題，讓台灣丟臉丟到國外，還有要價700多萬元的陽傘又貴又慢，以及曾回函基泰受災戶安全無虞，建商繼續施工後大樓卻倒塌，至今三年重建仍未有進展。

她也指出，社子島開發協調四年沒有成果，過去在新北林口的協調會中甚至甩頭就走，搶占的土地變成行人道，還遭法院判決敗訴。

蘇巧慧說，這半年來對手不斷攻擊她的家人，若要打負面選戰，她大可以每天安排發言人，針對李四川豪宅、資金等爭議要求對手提出單據，也可以談李四川家族怎麼惡形惡狀，讓家鄉小琉球臭氣沖天，鄉親都不敢吭一句。

蘇巧慧強調，她始終沒有這麼做，是因為這場選戰攸關新北市400萬人的未來，連講政見、談政績的時間都不夠，將焦點放在自己為新北做的事「這就是我們的差異」。

蘇巧慧說，改變一座城市不必等到選後才開始，選戰過程中，市民就能檢視候選人的態度、價值與差異，從中看見各自如何打造新北的未來。