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提「論文門」踢館 游智彬、張靜盯上賴瑞隆邀辯論

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
游智彬提出賴瑞隆的台大國發所碩士論文提出質疑。記者林保光／攝影
游智彬提出賴瑞隆的台大國發所碩士論文提出質疑。記者林保光／攝影

新黨副秘書長游智彬與司法改革黨高雄市候選人張靜，今天到民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的競選總部「下戰帖」，以「台大論文門再現？」邀賴瑞隆就「論文是否涉及抄襲」、「是否背叛抗中保台核心價值」等2大議題公開辯論

賴瑞隆今天早已預定出席台北市長候選人沈伯洋的「青春返程 Vote For Home：家鄉Way 為家鄉記者會」，未能出面，但由競總執行長陳淑蓉出面接戰帖。賴總部對游智彬、張靜等人的發表言論，未回應是否接受邀請辯論，僅回應「發言應本於證據，勿為聲量胡亂抹黑，以維護選風端正」。

游智彬曾於2022年，先後揭發新竹、桃園前市長林智堅、鄭文燦2人，在台灣大學國家發展研究所的碩士論文涉抄襲或捉刀代寫，是違反學術倫理，致林、鄭2人遭撤銷學位。他原本今年要參選台北市議員，但中選會以他出生地在大陸福建漳浦縣，原是大陸地區人民，在台設籍尚未滿10年，不得登記為候選人，無法參選。

游智彬趁高雄市長選舉將屆再提「論文門」，力挺論文門律師張靜參選高雄市長，他們把矛頭指向同具有台大國發所碩士學位的賴瑞隆。

今天上午，游智彬、張靜及高雄市議員候選人李政憲到高雄市左營區賴瑞隆競選總部「下戰帖」，提出賴瑞隆在台大國發研所大陸研究組發表的碩士論文「中共國有企業人力資源政策之轉變」，序文中提到「第一次的中國大陸之旅更是一輩子難忘的愉快回憶」，質問有否背叛民進黨及家人。

游智彬並表示，今天先說賴瑞隆的論文序文，並要賴瑞隆說明論文是否「抄襲」，將來再針對論文內容提出看法，並要求賴瑞隆一起在彭文正主持的網路政論節目「政經關不了」直播辯論，受全民公評。

高雄市長候選人張靜（左起）、新黨副秘書長游智彬，今天到賴瑞隆競選總部下戰帖，由賴總部執行長陳淑蓉接帖。記者林保光／攝影
高雄市長候選人張靜（左起）、新黨副秘書長游智彬，今天到賴瑞隆競選總部下戰帖，由賴總部執行長陳淑蓉接帖。記者林保光／攝影

游智彬（右）與張靜（中）等人今到賴瑞隆競選總部下戰帖。記者林保光／攝影
游智彬（右）與張靜（中）等人今到賴瑞隆競選總部下戰帖。記者林保光／攝影

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