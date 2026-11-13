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影／基捷2階麥金路方案選後報中央 市府：距老大公廟百米

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今記者會表示絕未經過老大公廟，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。記者游明煌／攝影
基隆市政府今記者會表示絕未經過老大公廟，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。記者游明煌／攝影

針對民進黨基隆市長候選人童子瑋指市府基隆捷運二階「麥金路方案」將經過「老大公廟」及基隆創價學會會館等場地，恐面臨拆除。基隆市政府今記者會重申，絕未經過上述兩地，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。

基隆市長謝國樑表示，基隆捷運是影響城市長遠發展的重要建設，進度秉持穩健推進，兼顧可行性與市民需求，市府將以「台鐵不退場、捷運進安樂」的方向，以降低民宅拆遷、兼顧工程可行性及市民交通需求為原則規畫。

市府秘書長謝孝昆說，捷運路線絕未經過創價學會會館與老大公廟，也未納入拆遷範圍，外界近日部分說法與市府實際規畫內容並不相符，不應以訛傳訛、造成民眾誤解。

謝孝昆表示，基隆捷運第二階段的規畫，攸關基隆未來數十年交通建設與城市發展的重要決策，市府選擇麥金路方案，並不是憑空決定，而是經過不同路線的比較分析，綜合考量工程可行性、交通服務效益、土地取得及拆遷影響，以及基隆未來整體城市發展後所做的規畫。

謝孝昆說，市府相當重視沿線居民的權益，無論是房屋拆遷、施工期間的交通維持，或是地方重要建築的保存與保護，都會持續審慎評估，也希望在維持台鐵既有服務的前提下，讓捷運進入安樂區，串聯長庚醫院及周邊生活圈，進一步連結基隆市區，擴大軌道運輸服務範圍，為基隆創造更多發展機會。

市府副秘書長陳耀川指出，國內捷運路網歷經30餘年發展，針對穿越山區及丘陵地帶山岳隧道工程已累積眾多成功案例，並已具備純熟之設計與施工經驗，如安坑輕軌安坑1號隧道、高雄捷運紅線半屏山隧道等。目前規畫團隊已就沿線地形、地質條件及工程可行性審慎檢視，並無工程不可行或需因此大幅延長工期的情形，後續仍將穩健推進山岳隧道的規畫設計工作。

陳耀川說，基隆捷運第二階段從八堵到麥金路、安樂路最後到西二西三碼頭的路線以及中間的站點，當初選線的原則就是避開住宅密集區域，路線與開基老大公廟以及創價學會等都有一段距離。

基隆市政府今記者會表示絕未經過老大公廟，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今記者會表示絕未經過老大公廟，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今記者會表示絕未經過老大公廟，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。記者游明煌／攝影
基隆市政府今記者會表示絕未經過老大公廟，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。記者游明煌／攝影

基隆市政府今記者會表示絕未經過老大公廟，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今記者會表示絕未經過老大公廟，相距約100公尺，還要再開地方說明會才會定案，將在選舉結束後向交通部提報可行性評估報告。圖／基隆市政府提供

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