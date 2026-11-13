陳亭妃、謝龍介沒辯論 台南市長候選人2場政見會時間出爐

台南市長、市議員選舉將於11月28日投票，台南市長選舉共有4人登記參選，市議員13個選舉區候選人有87人，為讓選民了解候選人的政見與理念，台南市選舉委員會安排11月17日至23日舉辦公辦電視政見發表會，市長候選人2場直播、市議員候選人15場錄影播出，邀請市民踴躍收看。

下屆台南市長選舉共有4名候選人，分別為國民黨謝龍介、民進黨陳亭妃、台灣SoR無法黨蕭燐洪及無黨籍葉人文。市長候選人政見發表會訂於11月17日及11月20日晚間6點30分舉行現場直播，每位候選人發言時間20分鐘。

市議員選舉方面，13個選舉區各選區人數分別為第1選區8人、第2選區6人、第3選區4人、第4選區2人、第5選區7人、第6選區9人、第7選區11人、第8選區11人、第9選區9人、第10選區7人、第11選區9人、第12選區2人及第13選區2人。

市議員候選人部分，每人發言時間15分鐘，採錄影方式，於11月19日至27日陸續播出，每場均重播3次，讓選民能在不同時段收看。

本次政見發表會均透過台南市有線電視第3頻道播出，民眾也可前往台南市選舉委員會YouTube頻道，線上觀看相關影音。

台南市選委會表示，選舉是民主政治的重要基石，政見發表會是候選人與選民溝通的重要管道，也是促進理性選風的重要活動，呼籲選民踴躍收看，理性比較候選人政見，充分行使公民權利，選出最適合的人選。

選委會提醒，11月28日投票日當天，具投票權的市民請攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，前往指定投票所投票，行使公民權利。