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童子瑋感謝謝立功支持預告將同台 謝國樑回應曝光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝立功宣布基隆市長選舉支持童子瑋。記者游明煌／攝影
謝立功宣布基隆市長選舉支持童子瑋。記者游明煌／攝影

曾代表國民黨參選基隆市長、民眾黨前秘書長謝立功，昨天在Threads貼文並寫「洋流交會，童心前行」，今天謝立功受訪宣布，基隆市長選舉決定捨棄過去黨派的想法，決定支持有執行力的民進黨市長候選人童子瑋

謝立功原為海大海洋法學者，曾任移民署長，2014、2018年兩度代表國民黨參選基隆市長，但都敗給林右昌，後來退出國民黨加入民眾黨，曾任民眾黨秘書長，已卸任多年。

謝立功今天出面受訪說，昨天他在脆上發了一篇文，很多朋友都很關心，這1、2年來他發現童子瑋是非常認真、愛基隆的人，這次出來參選市長曾和他討論過基隆的政見，也討論到他過去參選市長時的政見和想法，他認為童子瑋很有執行力，善於和別人溝通。

謝立功表示，他捨棄過去可能黨派的想法，決定支持一個能夠為基隆做事的人是他的理念，現在只剩下十多天，他認同超越黨派的童子瑋，未來大家會一起努力。

謝立功認為，基隆有很多跟海洋產業有關的政見，比如郵輪母港的發展，他們也會一起努力，也會找時間向大家說明，其次是如何為新住民提供更好的服務。

童子瑋說，謝立功也是基隆人，而他現在訴求就是「我們都是基隆人」，過去他也滿常徵詢謝立功的意見，謝立功曾參選過基隆市長，而他這次提出海洋城市的政見獲得謝立功的認同。非常感謝謝立功在社群平台發文，暗示大家會支持他，最近他們應該很快就會同台，跟大家一起公布未來的新的政策跟新的作法。

基隆市長謝國樑今天上午與多名議員候選人到安樂市場掃街拜票，被問到謝立功支持童子瑋的貼文，謝僅簡短回應說「謝謝，謝謝」，未多做說明。

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