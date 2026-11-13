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藍連三天猛打何欣純丈夫昔日官司 何競總：啼笑皆非

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純競總回應，國民黨烏龍爆料令人啼笑皆非，選情危急也不應該打這種選戰。圖／何欣純競總提供
何欣純競總回應，國民黨烏龍爆料令人啼笑皆非，選情危急也不應該打這種選戰。圖／何欣純競總提供

國民黨台中市黨部今天再批民進黨台中市長候選人何欣純，指其丈夫謝俊雄行賄被判刑，之後還繼續接公家標案，要求何承諾丈夫今後不再接中市府標案。這已經是藍營連續第三天猛攻何的丈夫，何欣純競總表示，烏龍爆料令人啼笑皆非，選情再危急也不該抹黑栽贓。

國民黨立院黨團前天爆料謝俊雄經營的建築師事務所，曾因行賄被判刑，昨天再指謝在何欣純擔任舊台中縣議員期間，接下多起縣府標案，違反利益衝突法遭罰鍰。國民黨台中市黨部今天又開記者會，批評謝俊雄行賄被判刑後繼續接公家標案。

國民黨台中市議員候選人許育璿指出，謝俊雄的建築師事務所從2001年到2021年間，可查到的公家標案就有124件，總金額超過1.5億元，從台中、彰化、南投、苗栗一路到雲林、花蓮甚至金門，包含學校、警局、鄉鎮公所等等，完全無視何欣純身為現任立委的利益迴避問題。

許育璿表示，謝俊雄2016年為取得彰化伸港納骨堂設計監造案，交付15%回扣，2020年遭法院判行賄罪、洩密罪，分處7月、3月徒刑，然而判決確定後，直到今年還在持續投標政府標案；何欣純若當選市長，丈夫繼續投市府標案，誰敢不讓三分？

國民黨議員候選人連佳振說，何欣純競總把伸港案說成是國民黨籍鄉長勒索回扣，但判決清清楚楚，謝俊雄主動提出以設計費的15%作為回扣，招標公告前株間人就把評審名冊交給謝，還幫別家廠商洩密；民進黨把罪犯裝成受害人，是做賊喊捉賊。

何欣純競總回應，國民黨烏龍爆料令人啼笑皆非，把專業建築師事務所依照政府採購法合法公開的投標拼湊加總，20年間的營業數字整合成破億的金額，可謂「穿越時空算帳法」；更離譜的是，國民黨把自己執政縣市公開招標的案子拿來指控，難道南投、彰化、苗栗、花蓮、金門的縣市長，會獨厚民進黨立委？

何欣純競總說，國民黨部與其烏龍爆料，不如趕快提醒黨中央，黨紀處分涉貪被判重刑的伸港鄉前鄉長曾煥彰；對手江啟臣選情危急，但再怎麼危急，也應該專業一點，不要穿越時空灌水金額來抹黑栽贓，請國民黨回歸選舉正道。

國民黨台中市黨部今天開記者會，近期第三度猛攻何欣純丈夫謝俊雄的官司。圖／國民黨台中市黨部提供
國民黨台中市黨部今天開記者會，近期第三度猛攻何欣純丈夫謝俊雄的官司。圖／國民黨台中市黨部提供

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