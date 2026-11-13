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李四川允任內啟動新北大巨蛋 蘇巧慧百天內設都更局

中央社／ 新北13日電

新北市長選舉公辦電視政見會今天登場，國民黨候選人李四川承諾4年內啟動新北大巨蛋工程，民進黨候選人蘇巧慧答應，上任100天內成立都市更新局，與市府各局處地位平等。

新北市長選舉電視政見會今天舉行，採辯論方式直播。提問人請各候選人看對手的優點特質，自己哪些政見可以在4年任期內，具體落實政績。

李四川說，第一年可實現育嬰假期間，由市政府全額補助薪資差額；另外，敬老愛心卡有300點可以在超商等地方使用。另外，在4年內啟動「新北大巨蛋」、板橋小巨蛋等重大工程。

蘇巧慧表示，尊敬無黨籍新北市長候選人蘇輝湟所提政見的勇氣，也尊敬李四川是工程專家；她自己的特質是可以向中央爭取預算，協調不同意見，確保工程如期如質完工，以增加市政動能。

蘇巧慧承諾上任後，最想做的是100天內成立市政府「都市更新局」，訂出新北市組織自治條例，讓都更局與其他局處平起平坐。

蘇巧慧說，所提「新皇冠海岸」等觀光發展政見，可以在上任後立即整理步道、漁港等路徑，讓小變化能體驗設施的大不同，尤其，使用者的體驗應被政府看見與被重視。

蘇輝湟表示，蘇巧慧只看見都市更新，與他自己想像的都市更新流程不同。他長期都在北、北、基都會區移動，熟悉城鄉問題與人口老化議題，施政應該要優先解決生育等問題，否則其他都是空談。

蘇輝湟強調，市政有延續性，只要有利於新北市民者，一定會全力實現，否則會債留子孫。

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