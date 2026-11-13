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夫婿遭質疑 何欣純競總：烏龍爆料
中國國民黨台中市黨部今天說，民主進步黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄曾涉行賄判刑，應承諾未來不承攬台中市政府案件；何欣純競選總部表示，烏龍爆料，呼籲回歸選舉正道。
台中市黨部舉辦記者會質疑謝俊雄取得標案與金額，國民黨台中市議員參選人許育璿表示，何欣純一旦當選，夫婿依法仍可投標中市府案件，可能衍生利益迴避疑慮，要求承諾謝俊雄未來不承攬任何中市府及補助相關案。
何欣純競總說，國民黨指控「烏龍爆料」，「穿越時空算帳」將建築師事務所依政府採購法合法公開投標、拼湊加總橫跨20年營業額並灌水，且多數標案來自南投縣、彰化縣、苗栗縣、花蓮縣及金門縣等國民黨執政縣市，這些縣市政府難道會獨厚民進黨籍立法委員，呼籲國民黨攻擊前應先檢視黨內涉貪問題並回歸選舉正道。
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