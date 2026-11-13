再追曠世智能案 鄧凱勛要求蘇巧慧回應為何獲巨額公帑投資

針對新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」案，國民黨今舉行記者會，新北市議員候選人鄧凱勛質疑，蘇巧慧、蘇巧純甚至行政院前院長蘇貞昌不斷顧左右而言他，不願意正面面對質疑，為何曠世智能可拿到國發基金及台企銀的投資，人民的質疑不是顧左右而言就可閃避的。

鄧凱勛表示，最近曠世智能案鬧得沸沸揚揚，蘇巧慧卻說「我妹妹是得獎的國際設計師，不是環保流氓」。他反問，現在所有人擔心的是納稅錢到底被怎樣運用，「你在酸李四川，但是人民的內心也很心酸，這就是你蘇巧慧一個要選新北市市長的人的態度嗎？」

鄧凱勛表示，從頭到尾有哪個人質疑過蘇巧純是不是設計師？對於蘇巧純是不是優秀的設計師從來不質疑，質疑的是為什麼可以拿到國發基金的補助、拿到台企銀的投資，這才是想知道的事情。為什麼回答這麼牛頭不對馬嘴，難道是在掩飾心虛？

鄧凱勛指出，國家投資的曠世智能至今虧損連連，帳面虧損已經將近3千萬元。他表示，縱使這個案子與蘇巧純沒有利益相關，就算蘇巧慧沒有要參選，身為立委也該出來關心人民納稅錢的使用，監督納稅錢的使用、監督政府，不就是立委該做好的事情？但蘇巧慧至今不願講一句話，連立委都做不好，怎麼有辦法好好當縣市首長？

鄧凱勛質疑，為什麼蘇家的投顧公司可以這麼精準地命中投資標的，用將近市價一半的價格買到曠世智能的股票，之後才引進台企銀及國發基金的投資，其他公股銀行與國家投資卻要付出一倍以上的價格才拿得到股權？這麼厲害的蘇家投顧公司，請問要去哪裡找？如果這樣的投顧公司還可置身於法律之外，拜託趕快告訴他，一起加入蘇家投顧，這也算是整場競選當中，少數可能福國利民的事情之一。

鄧凱勛呼籲，大家都很想知道，為什麼可以這麼巧的拿到國發基金和台企銀的投資，縱使虧損連連，政府還是當作不知道？為什麼明明財政部就該提供資料，對於審計部和許多立委的要求卻當作沒聽到？背後有什麼巧合嗎？背後有什麼利益輸送嗎？背後又有什麼不為人知的秘密？要求蘇巧慧、蘇貞昌、蘇巧純出來面對人民的質疑，好好回覆這些事情，如果連人民的質疑都不願意面對，有什麼資格參選新北市長？