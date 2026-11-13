政見發表會李四川強調執行力 蘇巧慧訴求區域均衡

新北市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，中國國民黨新北市長候選人李四川強調建設執行力，民主進步黨新北市長候選人蘇巧慧訴求區域均衡城市認同，讓安身立命首選是新北。

政見會採辯論方式直播，李四川表示，公務生涯歷經中央政府到地方，曾解決新北29區淹水問題、與台北市共推通勤月票及加速台北大巨蛋完工等，未來將成立都市更新推動委員會，檢討基本容積，推防災型都更；打造人工智慧（AI）科技產業廊道及建蘆社大橋等。

他說，已做好準備，上任第1天就與團隊推各項市政，一定讓大家看到進度，讓市民過好生活。

蘇巧慧表示，2016年當選立法委員後，全力用心建設，包括捷運萬大樹林線動工、三鶯線完工；台鐵鳳鳴站提早通車、高地社區供自來水；在中央推動偏遠地區學校教育發展條例、太空發展法草案與公共出借權等，以新觀念與新技術解決民眾生活中大小事。

她說，29區需求不同，政策主打區域均衡城市認同，包括成立都更局加速推動都更；推動智慧交通網路，以智慧公車與小黃車補足最後1哩路；增加小型口袋綠化公園；教師公務員行政減壓。

無黨籍新北市長候選人蘇輝湟表示，他出身平凡家庭，苦民所苦，在意民生飲食、人才培育與生育率問題等，也重視治安與市民生命權。如果當選，除他的政見，只要有利市民一樣會執行。