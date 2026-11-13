影／莊瑞雄失言惹風波 鄭麗文：做人還是要厚道一點

2026選戰倒數，民進黨立委莊瑞雄日前到桃園幫黨籍市長候選人黃世杰掃街輔選，直播過程說出「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風」等語，引發藍營撻伐，莊瑞雄也為此道歉；國民黨主席鄭麗文表示，選舉不要選成這樣，做人還是要厚道一點。

根據直播內容，莊瑞雄當時說「怎麼會想到台北這麼短的時間選到這樣，你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」影片最後，莊瑞雄還詢問旁人，「這個直播沒有聲音出去？」疑似未察覺對話已透過直播麥克風同步播出。

鄭麗文今天到桃園幫黨籍議員詹江村站台，桃園市議長邱奕勝、桃園市黨部主委蔡忠誠及多名里長也現身陪同，眾人力挺詹連任成功，「凍蒜」不絕於耳。

鄭麗文稱讚詹江村是藍營少見的空戰戰將，儘管身在桃園、位居議員，仍能掌握各地消息，引領全國話題，好人才應該讓他繼續留在議會；話鋒一轉，鄭麗文也提到莊瑞雄失言風波，除了誇讚詹江村的敏感度，「如果不是他，人家在背後罵我們的候選人都不知道」。

鄭麗文批評莊瑞雄「口不擇言」連詛咒人的話都說出口。她也說，選舉不要選成這樣，做人還是要厚道一點，台灣還是比較善良樸實的地方，選民心中也自有一把尺。