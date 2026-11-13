搶攻全齡選票 魏平政提三大福利政見喊：延續王惠美施政

國民黨今舉行記者會，發布最新彰化縣長競選影片「彰化的領航者」，彰化縣長候選人魏平政提出三大福利政見，承諾當選後在原有的重陽敬老金之外，每年再加發65歲以上長者每人1萬元「佳節樂活敬老金」，讓長者自由運用；另也推出「65歲以上、6歲以下免健保費」以及長青幸福卡在農漁會的消費折抵提高至500元。

出席記者會的新北市議員候選人鄧凱勛表示，「彰化的領航者」是魏平政推出的第三支競選影片。前兩支從家人、朋友的角度出發，這支則由魏平政親自說明為什麼要參選這一次的彰化縣長，以及未來希望帶給彰化什麼不一樣的地方。影片中，魏平政透過旁白指出：「彰化有最紮實的底氣，我們缺的從來不是實力，而是一個敢突破僵局的領航者。」

魏平政女兒魏敬倫介紹「彰化的領航者」的製作理念，表示前兩支影片主要從家人、朋友及身邊的人出發，這支影片則希望從魏平政本身出發，「讓大家更了解他的見解，更了解他對未來的想法與期待」。她也說明，影片以電影感的敘事方式，從年輕人離鄉的現實出發，呈現彰化原有的農業與製造業實力，再延伸到未來的產業發展、就業機會與家庭生活。

魏平政強調，彰化好山好水，有最優秀的人才及最堅強的企業底氣，加上王惠美縣長八年的優良施政，奠定了非常好的基礎，「我們彰化將要起飛，是需要一個能夠延續王縣長施政的領航者，來繼續讓彰化發光發亮」。他希望讓彰化年輕人願意回到家鄉，讓彰化企業繼續在全世界佔有一席之地，也讓全台灣、甚至全世界都知道彰化的農業。

魏平政提出三大福利政見。第一是「65歲以上、6歲以下免健保費」，彰化縣人口急遽老化，21%以上屬於老年人口，減少長者的支出，讓他們有尊嚴地生活。對於外界質疑有世代剝削的問題，魏平政回應，現在很多長者的健保費其實是由年輕父母支付，所以並不會造成剝削。至於6歲以下免健保費，則因少子化問題非常嚴重，希望減輕年輕父母生養的負擔。

魏平政說，第二是「長青幸福卡」農漁會購物折抵增加為500元。彰化縣長王惠美已在今年10月1日開放在農漁會消費折抵200元，拜票過程中長輩向他反映，走趟農會，買東西還要排隊，200元還不夠用，因此他承諾，只要當選縣長，會把在農漁會消費折抵200元變成500元，到農漁會消費不僅能照顧農漁會的生意，也能間接照顧農漁民的生活，一舉多得。

魏平政續指，第三是財劃法公布後，彰化縣將增加175億元的統籌分配款，應該繼續照顧為彰化拚搏一輩子的長者。加發的1萬元「佳節樂活敬老金」讓長者能夠自由運用，買些營養品、健康食品，活得健康、活得有尊嚴，也可減少年輕父母照顧長輩的負擔。三大福利政見就是要照顧長者與孩子，0到100歲的全齡守護、全齡照顧，讓大家都能夠安居樂業。