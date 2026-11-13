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李四川稱自己鋪過上千路橋 「建設就是最好的看板」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長公辦政見會今登場，李四川表示自己已做好準備，若當選上班第一天就會帶領團隊立即上工。翻攝網頁畫面
新北市長公辦政見會今登場，李四川表示自己已做好準備，若當選上班第一天就會帶領團隊立即上工。翻攝網頁畫面

新北市長公辦辯論政見會今登場，國民黨候選人李四川進行候選人政見申論時表示，他出生屏東小琉球漁村，靠半工半讀完成學業，父親曾因出海捕魚遭菲律賓扣留，全家人四處籌錢贖回的經歷，從小就體會「不知明天怎麼過的心情」及艱辛，他始終銘記父親「做人要老實，做事要認真」教誨，也當作40多年公務生涯的核心準則。

李四川指出，自己從基層三職等一路歷練至十四職等，曾任台北縣副縣長、新北市副市長，並於中央、台北與高雄服務我的公務生涯，一步一腳印，沒有抄捷徑，也沒有靠僥倖，這次選舉有朋友擔心對手在29區掛上千個看板，但他有鋪過上千條道路及橋梁，他做過的建設就在民眾的生活裡，這些就是他最好的看板。

展望新北市未來發展，李四川提三大施政方向與社福政策，包括加速都市更新，成立府級「都更推動委員會」，檢討法令並簡化程序，同時推動防災型都更、調整基準容積，並增加滯洪及防災設施獎勵。

此外，串聯AI科技廊帶與交通路網，因應輝達進駐北士科，規劃興建蘆社大橋，將北士科串聯至蘆洲、五股，並透過台64、台65線連接板橋、土城產業園區及新店寶高科技園區。

另李四川提出「軌道建設123」政策，包括「一加速」（汐東線接上東環段）、「兩快線」（淡北快線、大漢溪捷運縱貫線）及「三連通」，蘆社大橋接北士科、中和光復線南北延伸、加速深坑輕軌並延伸至石碇與坪林等。

李四川強調，要建構「南巨蛋城、北科學城」，南邊延續樹林巨蛋城規劃，興建結合運動、演唱會與會展經濟的大巨蛋，並於板橋推動小巨蛋；北邊則將淡海新市鎮二、三期重劃轉型為淡水科學城與AI高科技廊帶。最後在民生照顧部分，承諾將育嬰留停薪資補滿至全薪、提供高齡安心六大檢查最高3萬元支持，並興建市立動保醫院與推動寵物友善洽公環境。

李四川最後強調，自己已做好準備，若當選上班第一天就會帶領團隊立即上工，以四十多年的實務經驗加速推進建設，呼籲市民支持三號「做事的人、做成事的人」，新北下一個十年他會帶著大家一起做，讓建設加速推進。

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