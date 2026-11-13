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影／選戰最後衝刺 盧秀燕身兼2競總主委：1天當3天用
台中市市長盧秀燕身兼台北市長候選人蔣萬安和台中市長江啟臣候選人競總主委，今被問到如何兼顧，她表示，一天當三天用，還是市政第一優先，第二個要守住台中，第三個台北也很重要，其他城市也不要疏忽，究竟地方好、中央國家才會好。
國民黨立院黨團近日開記者會提到民進黨台中市長候選人何欣純丈夫過去曾涉及案件，盧秀燕今天主持大甲第二市場空調設備啟用典禮時受訪表示，立委何欣純的先生涉及的幾個司法案件，法院都有判決，候選人跟她的家屬可能需要向選民說清楚講明白。
盧秀燕表示，從今天開始，中央選委會規定法定的倒數計時15天，所有的候選人都進入最後的衝刺階段，輔選幹部也一樣，因為她身兼多職，所以會一天當三天用。第一個還是市政第一優先，她現在就在處理市政問題，第二個要守住台中，第三當然台北也很重要，最後，其他城市也不要疏忽，究竟地方好，中央國家才會好。
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