影／民進黨候選人合體喊「青春返程」 沈伯洋號召返鄉投票

民進黨上午在台北舉行「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，民進黨秘書長徐國勇、台北市長候選人沈伯洋、桃園市長候選人黃世杰、台中市長候選人何欣純、台南市長候選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆、基隆市長候選人童子瑋、新竹市長候選人莊競程、嘉義市長候選人王美惠、苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣⻑候選⼈陳素⽉、南投縣⻑候選⼈温世政、宜蘭縣⻑候選⼈林國漳、台東縣⻑候選⼈陳瑩、澎湖縣⻑候選⼈吳淑瑾合體催票。

沈伯洋致詞時表示，所謂「洋流」早已流向台灣各個鄉鎮角落，展現大眾對新政治與新治理文化的期盼。他強調，實現理想沒有捷徑，不能只旁觀他人投票，更舉例有海外遊子須轉機搭車耗時逾48小時返台投票；由於選戰勝負有時僅在每個投開票所的個位數票差，他呼籲民眾為了所信奉的價值與未來，務必返鄉投下神聖一票。

民進黨上午舉行記者會，台北市長候選人沈伯洋致詞時表示，所謂「洋流」早已流向台灣各個鄉鎮角落，展現大眾對新政治與新治理文化的期盼。記者林伯東／攝影