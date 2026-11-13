民進黨縣市長參選人會師沈伯洋競總 籲28日返鄉投票

多名民主進步黨縣市長參選人今天齊聚民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部，呼籲遊子28日返鄉投票。沈伯洋表示，有些地方可能差距只幾千票，每張票都很重要。

沈伯洋說，有人提到「洋流」是否外溢，洋流已在台灣各角落，主要是大家對新政治、新治理方式與新選舉文化有盼望，實現最好方式不能只看別人投票，更要返鄉投票；不論投票結果，希望每人都能邁向家鄉及返家投票。

民進黨秘書長徐國勇上午在記者會表示，多數參選人到場，部分由於重要行程及參加政見發表會不克與會。許多人離鄉背井在外工作或求學，多數人無法忘記家鄉不變的味道，為讓家鄉更好，呼籲28日返鄉投票。

與會的沈伯洋、民進黨桃園市長候選人黃世杰、台中市長候選人何欣純、台南市長候選人陳亭妃，高雄市長候選人賴瑞隆、基隆市長參選人童子瑋、新竹市長參選人莊競程、嘉義市長參選人王美惠、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳、彰化縣長參選人陳素月、澎湖縣長參選人吳淑瑾與南投縣長參選人温世政都公布各自喜愛且具家鄉味在地小吃。

沈伯洋表示，從國外留學返家時，父母會準備住家巷口販賣的油飯，而返家後打開自己房間抽屜的味道都是家鄉味。

他說，很多人返家有各種盼望，但返家路要自己走出來，投票是行使公民權，重點是心中意志、盼望與信念是什麼，如這次選舉他都強調要正面、城市合作與歡樂，希望民眾輕鬆參與政治，這是新政治、新治理方式及多數台灣民眾的想望。

沈伯洋表示，藝人蔡康永提過投下的這一票是為未來、治理方式及信奉的價值，再次呼籲大家返鄉投票。

陳瑩說，如果不想台東像花蓮縣出現「台東王」，青年就一定要返鄉投票；陳亭妃呼籲台南遊子記得回台南吃早餐順便投票。