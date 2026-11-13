民進黨15縣市長候選人分享家鄉味 籲1128返鄉投票選未來

民進黨今天舉辦「青春返程 Vote For Home：家鄉Way 為家鄉」記者會，邀請15位民進黨縣市長候選人以在地家鄉味喚起在外遊子的回憶，呼籲大家11月28日返鄉品嚐熟悉的家鄉味，並為家鄉投下神聖的一票。

民進黨秘書長徐國勇表示，家鄉味是每位離鄉背井的人忘不了的味道，盼在外遊子11月28日帶著心中念念不忘的家鄉味返鄉投票，以每一張選票鞏固台灣自由民主。民進黨基隆市長候選人童子瑋則拿出基隆特有的「吉古拉」，鼓勵在外的民眾回到基隆，重溫熟悉的家鄉味，並投下重要的一票。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳回憶，過去北漂求學時，也曾返鄉投票；邀請在外打拚的宜蘭子弟，11月28日一起回家，為家鄉投下一票。温世政分享兒時與父親相處的往事，並提及南投鄉親往返外地的不便，期盼未來有機會為南投帶來改變。

民進黨嘉義市長候選人王美惠表示，希望讓嘉義成為年輕人願意回來、安心生活的家鄉，呼籲在外遊子預留時間返鄉投票。陳品安認為，苗栗已經「起風」了，期盼大家回到苗栗，投下改變苗栗未來的一票。

民進黨新竹市長候選人莊競程結合自己的3號候選人號次，邀請大家共同許下「三」盟海誓，返鄉投票，改變新竹、重新啟動新竹。民進黨彰化縣長候選人陳素月指出，彰化是全國人口最多的縣，卻面臨人口外移問題，期盼透過政策鼓勵青年返鄉，也拜託大家回家投票、改變彰化。

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾表示，在外的澎湖遊子帶著「三點水」的精神發光發熱，邀請大家回家吃一碗石鮔滷肉飯，也為家鄉投下神聖的一票。民進黨台東縣長候選人陳瑩則以歌聲及一碗熱騰騰的米苔目，喚起台東遊子的家鄉記憶，邀請大家「瑩回台東」，返鄉投下神聖的一票。

民進黨桃園市長候選人黃世杰以客家菜包的黏性，比喻桃園青年與家鄉緊密的連結，並以客語呼籲大家團結，為更好的桃園投下一票。民進黨台中市長候選人何欣純用台中的特色大麵羹、麻薏喚起台中人的記憶，並以推動青年政策為願景，呼籲大家回家投票，打造未來欣欣向榮的大台中。

民進黨台南市長候選人陳亭妃表示，從政28年來，台南人民始終是自己的靠山，未來將讓青年以返鄉為榮，並呼籲在外的台南子弟回家投票。賴瑞隆表示，高雄曾經的慘痛經驗仍歷歷在目，每一張選票都很重要，請大家一定要回到高雄，返鄉投票。

最後，民進黨台北市長候選人沈伯洋分享，每次回家，即使已是深夜，父母仍會買好自己最愛的油飯，這就是他的家鄉味。返鄉投票不只是行使公民權利，更是實踐心中的信念。