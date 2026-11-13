【重磅快評】莊瑞雄玩中風哏也搶不走張善政4年政績

桃園選情穩定，近來綠營加大力度攻擊張善政，話題不外「新店市長」及綠委莊瑞雄在直播中的「中風」談話，莊雖道歉，但卻洩露綠營奧步的原形；更「大條」的是，民進黨厚顏企圖端走張善政爭取台積電重返龍潭的政績，然而四年前讓美事破局的人正是綠營大官，黃世杰及名嘴卻吵嚷是張善政及藍營民代「趕跑台積電」，選民真的如此健忘？

投票日倒數，張善政進入選戰模式，不僅站路口與通勤族打招呼，還首開通新的社群帳號，也回應「住新店」的傳言，他邀網友到官邸外見面，平鋪直述說常有人說他是新店市長，但事實上，除非一早台北有重要行程，否則他大部分時間都住官邸，太太叫計程車都是給官邸地址，屋內還有兩隻撿回的老狗相伴，十足張善政風格。

綠營上演的則是激情片段，藍營議員詹江村公布錄音檔，內容是莊瑞雄11日開直播陪黃世杰掃街，莊對黃提到「怎麼會想到台北這麼短的時間選到這樣，你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」。莊的話還沒說完，黃世杰隨即打斷談話，並提醒直播聲音會傳出去，莊再次確認，黃答「會」之後，兩人才結束這段對話。

莊瑞雄詢問直播是否播出？其實已有警覺發言不當，黃世杰當場打斷談話，也知道這種人身攻擊並不利於自己的選情。為了止血，莊不久發文致歉，坦承欠缺分寸，將虛心檢討並自行承擔責任；黃世杰也稱，政治人物應謹言慎行，自己從政以來一直以最高標準要求自己，未來也會持續如此。

張善政被詛咒，藍營員為他出氣，但他自己倒像沒事一般，即使轉換選戰模式，也只是站路口打招呼，開通社群帳號，繳網友官邸開箱，不慍不火。難怪連總統賴清德顧不得黃世杰難堪，公開大讚張是「國政級人才」，並坦言四年前就認為張善政一定會贏。

事實上，賴清德的用意是要強調張善政「大材小用」，但這四年來張善政端出來的確都是大菜。除了爭取台積電重返龍潭，他還首創婦幼發展局、可負擔住宅、推動基北北桃1200月票及推進捷運進度等，這些讓市民有感的施政，黃世杰根本無力反駁，以致莊瑞雄來桃園輔選只能玩不入流的中風哏。

玩中風哏上不了檯面，但要搶台積電重返龍潭的政績就更不入流了。四年前九合一選舉前夕，時任行政院長蘇貞昌與桃園市長鄭文燦為拉抬鄭運鵬的選情， 在土地徵收範圍未定案、未與當地居民進行溝通前，便搶先高調宣布台積電1奈米廠落腳龍潭，急切操作的結果，引發爆近九成地主反對，台積電只能放棄。

選舉到了，綠營當然知道台積電重返龍潭是張善政連任的本錢，近來卻操作空戰反批張善政「先溝通再宣布 」是讓人圈地炒地皮，黃世杰也刻意把台積電重返龍潭歸功中央，反批張市府「趕跑台積電」、讓桃園空轉三年，甚至要求張善政道歉，理由是市府未能順利完成協調用地取得。

不知黃世杰是否清楚台積電去而復返的始末，但國家重大建設或大企業投資，「先溝通再公布」在實務與社會信任面上明顯優於「先宣布再溝通」。四年前破局就是主政者犯了先宣布再溝通的錯誤，逼使台積電不得不縮手。

張善政接棒後改採先溝通再公布的模式，先釐清土地權屬、縮小爭議範圍並提出完善的安置與補償配套，採取先協議價購，協議不成再依法一般徵收的程序取得，降低反對阻力，提供企業可預期的建廠時程，果然未再重蹈「政策宣告即破局、地方與企業雙輸」的覆轍。

張善政沒把功勞全攬身上，不忘引述國科會主委吳誠文的說法，強調龍科三期重啟是中央與地方持續合作解決問題的結果，政治人物的格局，高下立判；至於詹江村爆料綠營民代及紅粉知己抗爭逼走台積電，那也只是民眾茶餘飯後的話題，張善政應會一笑置之吧！