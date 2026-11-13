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未回應對手出身論 蘇巧慧申論：我最適合打造新北品牌

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，談到準備什麼幸運小物，民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示幸運小物就是團隊幫她準備的資料。記者葉信菉／攝影
新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，談到準備什麼幸運小物，民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示幸運小物就是團隊幫她準備的資料。記者葉信菉／攝影

新北市長公辦辯論式政見發表會今天登場，國民黨候選人李四川提及對手民進黨候選人蘇巧慧父親—行政院前院長蘇貞昌，強調兩人出身不同。民進黨候選人蘇巧慧申論時未反駁這點，反在開場花了3分多鐘提到父親過去在北縣的政績後，再將焦點拉回自身，提到自己陪伴新北市走過10年，了解城市過去、現在與未來的需求，現在是打造新北城市品牌的時候，「現在我最適合」。

蘇巧慧表示，2016年開始在過去民進黨人士從未當選的樹林、鶯歌、新莊選區勝出，當選後便全心投入地方建設，包括推動停滯20年的萬大樹林線協調動工，三鶯線爭取預算、完成通車，鳳鳴車站更提前10年啟用，還有協助打通大漢溪堤外便道中斷20年，讓民眾往返兩地更加便利。

她也提到，過去高地居民沒有自來水，當阿嬤打開水龍頭、看到水流出來時，感動落淚，她也跟著哭了，這些看似微小的事情，卻對民眾日常生活有重大影響，「過去為什麼沒有人做？但沒關係，蘇巧慧來了、蘇巧慧做了。」

蘇巧慧也提到在立院推動「偏遠地區學校教育發展條例」、「太空發展法」，還有公共借閱權等，強調自己的從政態度就是讓每個人都被看見，不分事情大小、不分地方遠近，盡可能運用新觀念、新技術解決民眾需求，將這樣的態度擴展到整個新北市，為更多市民服務。

蘇巧慧說，新北市29行政區各區風土人情不同，她花800天走遍各區，了解城區居民希望居住環境更舒適、都市更新加快，山城及海城居民則期待更多工作機會，也希望孩子能在學校快樂、有自信地成長，未來新北市應以區域均衡、城市認同為核心，讓每個地方特色都被看見。

蘇巧慧也提出成立都更局、提高行政層級；交通方面則推動智慧交通網絡，持續完成軌道建設，並以智慧公車、小黃車隊補足最後一哩路。

她再提「皇冠海岸」、「鑽石山城」計畫，認為透過特色活動與創新行銷，可以讓更多人認識山城文化；產業則推動九大產業園區，並針對中小企業導入AI科技的困難，則將提供創業第一桶金及專業輔導團隊，降低企業運用AI的門檻；並提出「行政減壓一年有感」減輕公務人員及教師負擔。

蘇巧慧也再強調自己今年2月就提出的六大福利政策，包括敬老卡每月提高至1000點、假牙補助最高5萬元，兒童醫療補助、營養午餐免費等，減輕家庭照顧負擔。青年政策則包括提供創業所需的知識、資金與空間，推動青年社會住宅，以及提供20年婚育宅，協助青年成家立業。

蘇巧慧說，希望打造的新北市是一座充滿勇氣與希望的城市，不論市民帶著什麼夢想來到新北，政府都應該成為支持力量，讓每個人勇敢追求各種可能，希望新北未來成為台灣人安身立命的首選，也是外國人一生一定要造訪一次的城市，「我是蘇巧慧，我準備好了，希望和大家一起走未來四年的路」。

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