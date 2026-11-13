未回應對手出身論 蘇巧慧申論：我最適合打造新北品牌

新北市長公辦辯論式政見發表會今天登場，國民黨候選人李四川提及對手民進黨候選人蘇巧慧父親—行政院前院長蘇貞昌，強調兩人出身不同。民進黨候選人蘇巧慧申論時未反駁這點，反在開場花了3分多鐘提到父親過去在北縣的政績後，再將焦點拉回自身，提到自己陪伴新北市走過10年，了解城市過去、現在與未來的需求，現在是打造新北城市品牌的時候，「現在我最適合」。

蘇巧慧表示，2016年開始在過去民進黨人士從未當選的樹林、鶯歌、新莊選區勝出，當選後便全心投入地方建設，包括推動停滯20年的萬大樹林線協調動工，三鶯線爭取預算、完成通車，鳳鳴車站更提前10年啟用，還有協助打通大漢溪堤外便道中斷20年，讓民眾往返兩地更加便利。

她也提到，過去高地居民沒有自來水，當阿嬤打開水龍頭、看到水流出來時，感動落淚，她也跟著哭了，這些看似微小的事情，卻對民眾日常生活有重大影響，「過去為什麼沒有人做？但沒關係，蘇巧慧來了、蘇巧慧做了。」

蘇巧慧也提到在立院推動「偏遠地區學校教育發展條例」、「太空發展法」，還有公共借閱權等，強調自己的從政態度就是讓每個人都被看見，不分事情大小、不分地方遠近，盡可能運用新觀念、新技術解決民眾需求，將這樣的態度擴展到整個新北市，為更多市民服務。

蘇巧慧說，新北市29行政區各區風土人情不同，她花800天走遍各區，了解城區居民希望居住環境更舒適、都市更新加快，山城及海城居民則期待更多工作機會，也希望孩子能在學校快樂、有自信地成長，未來新北市應以區域均衡、城市認同為核心，讓每個地方特色都被看見。

蘇巧慧也提出成立都更局、提高行政層級；交通方面則推動智慧交通網絡，持續完成軌道建設，並以智慧公車、小黃車隊補足最後一哩路。

她再提「皇冠海岸」、「鑽石山城」計畫，認為透過特色活動與創新行銷，可以讓更多人認識山城文化；產業則推動九大產業園區，並針對中小企業導入AI科技的困難，則將提供創業第一桶金及專業輔導團隊，降低企業運用AI的門檻；並提出「行政減壓一年有感」減輕公務人員及教師負擔。

蘇巧慧也再強調自己今年2月就提出的六大福利政策，包括敬老卡每月提高至1000點、假牙補助最高5萬元，兒童醫療補助、營養午餐免費等，減輕家庭照顧負擔。青年政策則包括提供創業所需的知識、資金與空間，推動青年社會住宅，以及提供20年婚育宅，協助青年成家立業。

蘇巧慧說，希望打造的新北市是一座充滿勇氣與希望的城市，不論市民帶著什麼夢想來到新北，政府都應該成為支持力量，讓每個人勇敢追求各種可能，希望新北未來成為台灣人安身立命的首選，也是外國人一生一定要造訪一次的城市，「我是蘇巧慧，我準備好了，希望和大家一起走未來四年的路」。