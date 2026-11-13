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台東縣長選戰吳秀華推公托助安心就業 陳瑩提月子補助彈性工時

中央／ 台東縣13日電

台東縣長選戰關注婦幼政策，國民黨縣長參選人吳秀華和民進黨參選人陳瑩均提出「一鄉鎮一公托」。吳秀華盼讓媽媽安心工作，孩子有人照顧；陳瑩推媽媽坐月子補助、育兒彈性工時。

吳秀華昨日提出6大婦幼政策，包括女性健康與生育自主、孕產照顧與坐月子服務升級、全面擴充公共托育資源、打造兒童安全友善成長環境、婦女就業與經濟自主，以及婦幼安全與家庭支持。

在孕產照顧與坐月子服務升級方面，吳秀華希望朝生育支持、月嫂媒合、月子餐及到宅母嬰照護等方向規劃，讓新手媽媽在生產後不必獨自承擔所有壓力，家庭也能依照自身需求取得適合的協助。

在公共托育方面，吳秀華提出分階段朝「一鄉鎮市一公托」方向努力，同時增加臨時托育與彈性服務時段，讓輪班、加班及工作時間不固定的家長，也能找到適合的托育資源。

吳秀華表示，在兒童安全友善成長環境方面，希望持續檢視公共空間、托育安全及兒童日常活動環境，讓孩子從托育、上學到日常生活，都能在更安全的環境中成長。

她強調，在婦幼安全與家庭支持方面，許多女性不只要工作、照顧孩子，有時還要同時照顧長輩，長期承擔家庭大小事務。因此，未來除了強化婦幼安全，也要完善家庭支持、服務轉介及喘息協助，讓照顧者知道自己不是孤單一個人。

陳瑩稍早前也提出親子及教育政策，從家庭育兒、公共托育到校園教育、教師支持，並提出一鄉鎮一公托、增加坐月子補助、育兒彈性工時、AI助學及教師安居等措施，盼減輕家長負擔，改善城鄉教育差距。

在親子政策方面，陳瑩主張推動一鄉鎮一公托，並盤點學校及公共場館空間，增設托嬰、托育據點，也將增加坐月子補助，推動「育兒彈性工時」，讓家長可依照顧需求，彈性提早或延後半小時、1小時上下班，或因臨時照顧孩子調整出勤，雇主增加的人事成本則由政府補助分攤。

此外，也將打造親子友善空間及特色公園，納入兒童參與式設計，讓孩子也能表達遊戲空間需求。

陳瑩表示，教育政策分為3大方向，包括推動全國及國際遊學，深化原住民族教育、母語及多元文化教學；在既有「生生有平板」基礎上導入AI學習工具，補助教師AI教學進修，並增加民間團體、教會及社區課後照顧資源，提供孩子課業輔導與陪伴。

教師支持方面，將盤點並改善偏鄉教職員宿舍，提供初任教師搬家、租屋補助，並鼓勵教師赴偏鄉服務；另推動跨校共聘行政人力及AI行政整合平台，減少教師行政負擔，並提供親師衝突心理及法律諮詢。

陳瑩表示，她主張學校營養午餐兼顧免費與品質，增加台東在地農產品，結合食農教育，並推動相關法制，爭取更完善的學校午餐制度。

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