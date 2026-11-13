陳培瑜批藍白推核能公投騙選票 陳以信反嗆：民進黨還挺非核家園？

針對昨日核能公投首場意見發表會，民進黨立委陳培瑜批公投「荒謬、可笑」，國民黨文傳會主委陳以信今表示，最荒謬的不是核能公投，而是執政黨的反方代表，連政府到底還要不要非核家園、支不支持安全核能，都講不清楚，竟然還有臉嘲笑人民公投，民進黨執政多年，連自己最引以為傲的非核家園政策都不敢清楚辯護，究竟是政策心虛，還是根本不敢面對人民？

陳培瑜昨表示，藍白提出的新核能方案，國際上根本還沒有成功商轉的經驗，民進黨政府推動能源轉型，2035年電絕對夠用，批藍白平常在選區反核電廠、反核廢料，到了選舉才用公投出來騙選票，完全就是為了自己的政治利益。

陳以信指出，陳培瑜整場猛批公投荒謬，卻始終沒有清楚回答最基本的問題：「民進黨到底還要不要非核家園？」 如果堅持非核，為何不敢明講？如果接受核能，又為何反對人民要求改變政策？「人民問的是能源政策，民進黨答的卻是公投程序。這不是政策辯論，根本是在閃躲問題。

陳以信直言，正方代表國民黨立委牛煦庭提出台電虧損、火力發電依賴、電價及產業成本等問題，陳培瑜卻未充分交代非核政策的經濟代價。核能有風險就不能用，火力發電的空汙與碳排就可以不管？核能要算成本，非核家園的代價卻要全民埋單？民進黨不能只會反核，卻不敢回答不用核能的代價。

陳以信強調，連曾經發生核災的日本都重新使用核能，台灣為何不能在確保安全的前提下保留核能選項？核能可以討論，核安可以檢驗，但民進黨不能把非核家園當成不准質疑的政治神主牌。

陳以信最後要求，下一場核能公投意見發表會，政府立場的反方代表經濟部次長賴建信至少要正面回答一句話：「民進黨政府到底還支不支持非核家園政策？」 不要再顧左右而言他，政府連自己的能源政策都不敢講清楚，憑什麼說人民的公投荒謬？真正荒謬的就是民進黨自己。