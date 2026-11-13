快訊

黃仁勳辭職可學賈伯斯回歸？分析師揭持輝達股3.58%留東山再起之路

亞冠賽／中華隊首局閃電戰攻2分破蛋！ 澳洲立刻回敬4分大局

最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

聽新聞
0:00 / 0:00

陳培瑜批藍白推核能公投騙選票 陳以信反嗆：民進黨還挺非核家園？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對昨日核能公投首場意見發表會，民進黨立委陳培瑜批公投「荒謬、可笑」，國民黨文傳會主委陳以信今表示，最荒謬的不是核能公投，而是執政黨的反方代表，連政府到底還要不要非核家園、支不支持安全核能，都講不清楚，竟然還有臉嘲笑人民公投，民進黨執政多年，連自己最引以為傲的非核家園政策都不敢清楚辯護，究竟是政策心虛，還是根本不敢面對人民？

陳培瑜昨表示，藍白提出的新核能方案，國際上根本還沒有成功商轉的經驗，民進黨政府推動能源轉型，2035年電絕對夠用，批藍白平常在選區反核電廠、反核廢料，到了選舉才用公投出來騙選票，完全就是為了自己的政治利益。

陳以信指出，陳培瑜整場猛批公投荒謬，卻始終沒有清楚回答最基本的問題：「民進黨到底還要不要非核家園？」 如果堅持非核，為何不敢明講？如果接受核能，又為何反對人民要求改變政策？「人民問的是能源政策，民進黨答的卻是公投程序。這不是政策辯論，根本是在閃躲問題。

陳以信直言，正方代表國民黨立委牛煦庭提出台電虧損、火力發電依賴、電價及產業成本等問題，陳培瑜卻未充分交代非核政策的經濟代價。核能有風險就不能用，火力發電的空汙與碳排就可以不管？核能要算成本，非核家園的代價卻要全民埋單？民進黨不能只會反核，卻不敢回答不用核能的代價。

陳以信強調，連曾經發生核災的日本都重新使用核能，台灣為何不能在確保安全的前提下保留核能選項？核能可以討論，核安可以檢驗，但民進黨不能把非核家園當成不准質疑的政治神主牌。

陳以信最後要求，下一場核能公投意見發表會，政府立場的反方代表經濟部次長賴建信至少要正面回答一句話：「民進黨政府到底還支不支持非核家園政策？」 不要再顧左右而言他，政府連自己的能源政策都不敢講清楚，憑什麼說人民的公投荒謬？真正荒謬的就是民進黨自己。

2026九合一選舉

非核家園 核能 公投 2026九合一選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

廢除非核家園公投 正方盼接軌國際、反方批題目荒謬

廢核平台：能源選擇勿簡化成有核電就有發展

反核挺核怎麼投？「廢除非核家園」公投案緣由、門檻一次看

新聞中的公民與社會／扮印太穩定力量 賴總統國慶演說：打造山巔之城

相關新聞

黃仁勳請辭輝達台灣總部生變？ 蔣萬安：已簽完整合約

黃仁勳因婚外情風波，請辭輝達（NVIDIA）執行長一職。媒體關注，因黃仁勳請辭，是否可能影響輝達未來跟台北的合作跟發展？台北市長蔣萬安表示，目前沒有收到相關的資訊，輝達選擇台北，是對台北有完整供應鏈、打造台北科技廊帶未來願景的肯定。

萊爾校長原班人馬推新作 韋淳祐諷沈伯洋「連數據都空」、綠營造神

國民黨新媒體部前主任、風向株式會社總監韋淳祐發布新影片「紅熊法師Light」，表示民進黨台北市長候選人沈伯洋從參選以來，說出各種與事實不符的謊言，也造成笑話不斷，原因就在於民進黨宛如造神的運動，甚至曹興誠能說出：「沈伯洋像菩薩普渡眾生，洋流像信徒參與媽祖遶境」。

新北政見會 蘇巧慧開場先談父親蘇貞昌北縣政績

新北市長選戰激戰，今天新北市選委會舉辦辯論式公辦政見發表會。第二順位發言的民進黨候選人蘇巧慧，先談到自己是新莊長大的小孩，再提新北從台北縣時期一路走來的城市轉變，細數其父、前縣長蘇貞昌任內推動的建設，她說，這些城市脫胎換骨的改變令人震撼，也讓她看見政府的角色不只是興建硬體，更應該搭好舞台，讓市民、地方特色與城市文化有機會發光。

黃仁勳下台影響選情？ 沈伯洋：不至於有影響

輝達執行長黃仁勳因婚外情風波請辭，「華爾街日報」分析可能影響月底的台灣地方選舉。民進黨台北市長候選人沈伯洋今天表示，不至於產生太大的影響，輝達很早就在台北，亞洲布局也不會因此有太大改變。

細數苦民出身市政願景 蘇輝湟嫌公報不夠寫：不限九框架

新北市長候選人蘇輝湟今日出席於大豐媒體總部攝影棚舉辦的新北市第五屆市長公辦電視政見發表會，在第一階段申論中以自身平凡背景出發，痛批現行都更法規侵害人民私有財產權，並提出涵蓋食安、生育、雙語教育與治安等全方位市政主張，強調唯有真正了解基層的市長，才能為新北市民打造安穩自在的宜居城市。

影／莊瑞雄失言惹風波 鄭麗文：做人還是要厚道一點

2026選戰倒數，民進黨立委莊瑞雄日前到桃園幫黨籍市長候選人黃世杰掃街輔選，直播過程說出「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風」等語，引發藍營撻伐，莊瑞雄也為此道歉；國民黨主席鄭麗文表示，選舉不要選成這樣，做人還是要厚道一點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。