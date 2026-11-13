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黃仁勳下台影響選情？ 沈伯洋：不至於有影響
輝達執行長黃仁勳因婚外情風波請辭，「華爾街日報」分析可能影響月底的台灣地方選舉。民進黨台北市長候選人沈伯洋今天表示，不至於產生太大的影響，輝達很早就在台北，亞洲布局也不會因此有太大改變。
台北市長蔣萬安今天回應，市府目前並未接獲任何受到影響的相關資訊，且北市府與輝達之間已簽訂完整的法律合約，非常感謝輝達長期以來對台灣產業實力的認可，並選擇台北作為其首座海外總部的落腳城市。
沈伯洋說，輝達是一家大科技公司，整體決策非常穩定，不至於對台灣產生太大的影響；而且輝達其實很早就在台北，輝達在亞洲的布局也不會因此有太大的改變，不過無論是未來有什麼變化，都是這家公司自己的決定。
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