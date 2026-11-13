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直呼公館夜市掃街支持者熱情 蔣萬安：最後關頭維持步調深入基層衝刺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安今上午前往立法院，和立法院長韓國瑜及全體國民黨立委，共同宣傳明日登場的「安心大遊行」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安今上午前往立法院，和立法院長韓國瑜及全體國民黨立委，共同宣傳明日登場的「安心大遊行」。記者曾吉松／攝影

針對選戰攻防與多項市政問題，台北市長蔣萬安今在立法院受訪回應。面對台北市議員秦慧珠批評直播談生育的言論「性平不及格」，蔣重申尊重女性生育與婚姻選擇；針對基泰大直案爭議，蔣強調相關調查已送監察院。另對於民進黨台北市長候選人沈伯洋質疑食安修法，蔣表示稽查與修法並重，地方與中央須共同努力；談及兩岸情勢與掃街選情，蔣強調捍衛主權與對等尊嚴交流，最後十幾天將深入基層全力衝刺。

台北市前議員魏憶龍日前說，在網路上看到笑話，稱支持沈伯洋都是「小水滴」，支持蔣萬安的都是「正常的人」。對此，蔣萬安表示，每位台北市民都非常有智慧，且在台北市，不管支持誰，都值得尊重。

日前跟民眾黨台北市議員陳宥丞直播時，針對生小孩的議題說要「對槓」，雖是以玩笑的方式要討論少子女化的議題，不過卻被秦慧珠認為「性平不及格」。蔣萬安回應，他在很多場合都強調，是否生孩子一定是夫妻、伴侶之間共同決定，要彼此尊重，所有的女性朋友是否選擇生育、是否結婚，應該要尊重每一個選擇。蔣否認自己失言，他清楚表達完整的立場，從過去到現在都是如此。

針對媒體問到，關於基泰大直鄰損案，監察院報告揭露建管單位應留存基泰大直的施工圖，但北市府卻說施工圖掉到坑洞裡，被水泥填起來，也沒有留存電子檔，被質疑是否在幫基泰滅證，蔣萬安說，市府已有清楚聲明，一開始協助住戶跟基泰協調，做相關安置及後續相關鄰損的補償，給予相關的租金補助等，這部分很清楚，且希望住戶參與公辦都更。他並否認時任台北市副市長李四川有私下與建商協商一事，當時方案已都對外說明。

談到昨日去公館夜市掃街的氛圍，蔣萬安說，昨天去公館夜市非常熱鬧，所有支持者都非常熱情，逐一跟所有市民朋友寒暄、問候、懇託，接下來持續這樣的腳步，深入基層，爭取大家的支持，希望把大家的熱情激出來，看到民眾非常勇於站出來，最後十幾天，會維持這樣的步調，全力衝刺。

蔣萬安拋出食安法修法倡議，但民進黨台北市長候選人沈伯洋說食安法的難度在於因果關係的認定，蔣是法律人應該要理解，市政可以管稽查，不能逃避。蔣回應，食安稽查、修法都重要，地方跟中央要一起努力。

媒體詢及，有評論認為選前如果中國升高對台的軍事威脅，或在APEC期間引發爭議，可能會牽動台北市長的選情，是否擔心兩岸情勢成為最後階段的選戰變數？蔣萬安說，他一直都堅定捍衛中華民國的主權，也認為兩岸之間的交流必須秉持對等、尊嚴，所以不擔心。

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