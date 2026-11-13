細數苦民出身市政願景 蘇輝湟嫌公報不夠寫：不限九框架

新北市長候選人蘇輝湟今日出席於大豐媒體總部攝影棚舉辦的新北市第五屆市長公辦電視政見發表會，在第一階段申論中以自身平凡背景出發，痛批現行都更法規侵害人民私有財產權，並提出涵蓋食安、生育、雙語教育與治安等全方位市政主張，強調唯有真正了解基層的市長，才能為新北市民打造安穩自在的宜居城市。

蘇輝湟在申論開場時坦言，相較於其他兩位對手較為顯赫的出身與豐富資源，自己來自平凡家庭、沒有龐大幕僚團隊，甚至政見都是親手一筆一畫寫在手寫板上。他感性表示，正因為自己在基層成長，更能體會老百姓生活的艱辛，深信「只有苦民出身的市長，才會真正體恤苦民所苦」，並能準確掌握市民最迫切的真實需求。

針對前兩位候選人在政見會中談及的都市更新議題，蘇輝湟當場表達強烈質疑與反對立場。他直指現行立法院通過的都更法規形同「惡法」，只要達到特定比例門檻，竟能無視未同意住戶的意願強制都更，嚴重侵犯人民在民主法治國家中最基本的私有財產權。

蘇輝湟分析，多數市民在現行高房價下根本無力負擔動輒每坪四、五十萬元的新屋，若房屋遭強制都更，施工期間不僅面臨無處可去的窘境，轉而租屋又得承受高昂租金與房東年年漲價的壓力，對育有子女或三代同堂的家庭更是雪上加霜。

他進一步指出，社會新聞中屢見不鮮因都更利益引發的恐嚇、人身攻擊甚至命案，顯示強制都更已衍生嚴重的治安與社會問題。蘇輝湟鄭重承諾，若當選新北市長，他將採取「嚴審都更」的堅定立場，必須確認達到百分之百住戶自願同意，且絕無外部勢力或黑道介入脅迫，市府才會核准放行。

在都市發展的願景上，蘇輝湟認為市民真正需要的是一個安穩、保有人情味與地方特色的居住環境，而非一味追求蓋滿高樓大廈、卻遮蔽陽光與綠意的冰冷城市。他強調，活得自在、住得安穩才是市政的核心價值，盲目開發反而會讓城市失去原有的生命力。

對於民生與產業發展議題，蘇輝湟指出，目前新北市面臨嚴重的人才與人力短缺問題，即便興建再多大樓與園區，若缺乏人口支撐也難以發展。因此，他非常重視市民的飲食健康與食安把關，同時主張透過完善的社福與育兒環境鼓勵生育，確保下一代「生得起、養得好」，從根本解決少子化與勞動力不足的危機。

在教育政策方面，蘇輝湟提出以「台語文」與「英語文」為主軸的雙語教育方針。他解釋，台灣社會長年具備深厚的台語文化底蘊，而英語則是接軌國際的主流工具，面對嚴峻的國際競爭與外部威脅，孩子必須具備強大的語言能力才能走向世界。

針對外界可能質疑是否排擠其他語言，蘇輝湟特別澄清，他絕非貶視客家語或原住民族語，而是考量孩童的學習負荷與時間有限，若同時要求學習過多語言只會事倍功半。他主張在鞏固本土台語認同與強化國際英語競爭力之間取得務實平衡，替孩子減輕不必要的學習壓力。

談及近期備受關注的糧食安全與外部危機，蘇輝湟對台灣高度依賴進口的現況表達憂慮，認為一旦遭遇封鎖，糧食不足將引發嚴重的社會動盪。他主張政府應將教育資源與政策重心真正落實在解決國家生存與民生危機上，未雨綢繆強化城市韌性。

在城市治安維護上，蘇輝湟將都更亂象與治安問題連結，痛批部分民眾僅因持有房產卻拒絕都更，竟遭黑道威脅甚至危害生命，這在號稱民主法治的國家中絕不容許發生。

蘇輝湟強調，他個人極度重視每一位新北市民的生命權與人身安全，若城市治安敗壞，社會將淪為弱肉強食的叢林法則，百姓將陷入恐懼之中。未來他將全力整頓治安、杜絕不法勢力介入民間糾紛，還給市民免於恐懼的自由。

在申論尾聲，蘇輝湟也向選民說明選舉公報政見欄位的限制，表示因版面有限，公報上僅能列出九大核心政見。但他向全體新北市民保證，市政服務絕不會受限於這九條框架之內。