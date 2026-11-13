新北政見會 蘇巧慧開場先談父親蘇貞昌北縣政績

新北市長選戰激戰，今天新北市選委會舉辦辯論式公辦政見發表會。第二順位發言的民進黨候選人蘇巧慧，先談到自己是新莊長大的小孩，再提新北從台北縣時期一路走來的城市轉變，細數其父、前縣長蘇貞昌任內推動的建設，她說，這些城市脫胎換骨的改變令人震撼，也讓她看見政府的角色不只是興建硬體，更應該搭好舞台，讓市民、地方特色與城市文化有機會發光。

蘇巧慧表示，她是在新莊長大的孩子，從小見證新莊廟街繁榮，也習慣到武聖廟、慈祐宮參拜；青春時期則經歷台北縣城市轉型的重要階段，看著二重疏洪道從雜亂環境變成台北縣最大的河濱公園，鶯歌陶瓷老街改頭換面，陶瓷博物館從一片荒蕪逐步發展成具有國際知名度的博物館。

她也提到，雙和醫院透過工程建設克服地形限制、拔地而起，如今每天救治許多民眾；汐止、中和淹水問題逐步改善，淡水漁人碼頭、八里左岸成為知名觀光景點，新板特區、林口新市鎮、三峽大學城等新興城市也一步步展開，甚至頂埔科技園區在短短100天內，從軍營轉型為科技廠商進駐的園區。

蘇巧慧也談到，自己曾親身參與鶯歌陶瓷嘉年華，看著大量遊客湧入鶯歌小鎮，也見證土城桐花祭、烏來櫻花祭、石門風箏節和平溪天燈節等活動，如何將地方原有特色轉化為具有國際知名度的城市品牌。

蘇巧慧說，平溪天燈節當成千上百盞天燈冉冉升起「層巒疊嶂、萬籟俱寂、行業群山、千燈並起」，小鎮特色成為全世界熟悉的風景，電影、動畫中想傳達祝福時，也常以天燈作為意象，這就是成功將地方特色轉化為國際IP的例子。

她也回憶貢寮海洋音樂祭，當年年輕人穿著花襯衫、細肩帶，從搭上火車開始就充滿期待，到了海邊泡在海水裡聽音樂、享受演出；但在歡樂的活動背後，她也注意到警消、衛生及各局處人員默默穿梭在人群中，維持活動秩序、確保民眾安全。

蘇巧慧認為，政府為表演者搭建舞台，讓表演者盡情發揮，也讓觀眾安心享受演出，希望政府不只是建設城市，更要創造環境，讓每個地方的特色與市民的能力都能被看見。