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新北政見會 蘇巧慧開場先談父親蘇貞昌北縣政績

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，談到準備什麼幸運小物，民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示幸運小物就是團隊幫她準備的資料。記者葉信菉／攝影
新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，談到準備什麼幸運小物，民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示幸運小物就是團隊幫她準備的資料。記者葉信菉／攝影

新北市長選戰激戰，今天新北市選委會舉辦辯論式公辦政見發表會。第二順位發言的民進黨候選人蘇巧慧，先談到自己是新莊長大的小孩，再提新北從台北縣時期一路走來的城市轉變，細數其父、前縣長蘇貞昌任內推動的建設，她說，這些城市脫胎換骨的改變令人震撼，也讓她看見政府的角色不只是興建硬體，更應該搭好舞台，讓市民、地方特色與城市文化有機會發光。

蘇巧慧表示，她是在新莊長大的孩子，從小見證新莊廟街繁榮，也習慣到武聖廟、慈祐宮參拜；青春時期則經歷台北縣城市轉型的重要階段，看著二重疏洪道從雜亂環境變成台北縣最大的河濱公園，鶯歌陶瓷老街改頭換面，陶瓷博物館從一片荒蕪逐步發展成具有國際知名度的博物館。

她也提到，雙和醫院透過工程建設克服地形限制、拔地而起，如今每天救治許多民眾；汐止、中和淹水問題逐步改善，淡水漁人碼頭、八里左岸成為知名觀光景點，新板特區、林口新市鎮、三峽大學城等新興城市也一步步展開，甚至頂埔科技園區在短短100天內，從軍營轉型為科技廠商進駐的園區。

蘇巧慧也談到，自己曾親身參與鶯歌陶瓷嘉年華，看著大量遊客湧入鶯歌小鎮，也見證土城桐花祭、烏來櫻花祭、石門風箏節和平溪天燈節等活動，如何將地方原有特色轉化為具有國際知名度的城市品牌。

蘇巧慧說，平溪天燈節當成千上百盞天燈冉冉升起「層巒疊嶂、萬籟俱寂、行業群山、千燈並起」，小鎮特色成為全世界熟悉的風景，電影、動畫中想傳達祝福時，也常以天燈作為意象，這就是成功將地方特色轉化為國際IP的例子。

她也回憶貢寮海洋音樂祭，當年年輕人穿著花襯衫、細肩帶，從搭上火車開始就充滿期待，到了海邊泡在海水裡聽音樂、享受演出；但在歡樂的活動背後，她也注意到警消、衛生及各局處人員默默穿梭在人群中，維持活動秩序、確保民眾安全。

蘇巧慧認為，政府為表演者搭建舞台，讓表演者盡情發揮，也讓觀眾安心享受演出，希望政府不只是建設城市，更要創造環境，讓每個地方的特色與市民的能力都能被看見。

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