黃國昌率車隊新竹大車掃 力挺在地選將、晚間合體邱臣遠

民眾號今早到新竹市車掃，民眾黨主席黃國昌第一站先幫西區候選人施淑婷站台掃街，他說，施淑婷過去在新竹市政府的表現，大家有目共睹，這一次繼續來參選議員，也希望新竹鄉親能給施淑婷最大的支持跟鼓勵，希望11月28日票票入櫃，支持施淑婷，把優秀的人才送進新竹市議會。

民眾黨於昨啟動「全國大車掃」，由黃國昌率領「民眾號」與創黨主席柯文哲率領「台灣號」雙主帥領軍。

黃國昌說，民眾黨這一次全國大車掃，昨天在台北市，他跟柯文哲黨主席並分兩路出發。昨天下午其實他已經到新竹市，陪同北區議員候選人蔡文盛候及東區市議員李國璋掃街，跟所有新竹鄉親請安問候，也很感謝鄉親給予非常溫暖的支持。

黃國昌今天下午接續將陪同東區市議員宋品瑩、南區市議員候選人李玫車隊掃街，晚間將前進竹縣，與多位立委跨黨派合體，陪同竹北市長候選人邱臣遠車隊掃街與夜市徒步拜票，盼凝聚各界支持力量。

民眾號今早到新竹市車掃，黃國昌第一站先幫西區候選人施淑婷站台掃街。記者王駿杰／攝影