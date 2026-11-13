影／莊瑞雄為中風說道歉 黃國昌更在意綠營行政輔選：包庇到底？

2026選戰倒數，民進黨立委莊瑞雄日前到桃園幫黨籍市長候選人黃世杰掃街輔選，直播過程說出「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風」等語，引發藍營撻伐；對此，民眾黨主席黃國昌今接受媒體聯訪指出，選舉還是要維持基本格調，但他比較在意，農田水利署動用公家資源請吃飯，官員跑到上面舉著黃世杰的手高喊「凍蒜」，這明顯違法，請問行政院長卓榮泰何時要處理？

黃國昌說，選舉還是要維持一些基本的格調，選戰過程中用這樣的言語，是非常非常不妥當的，但莊瑞雄最起碼知道自己錯了，立刻道歉，沒有硬凹，或說要用其他方式去移轉、混淆焦點。

黃國昌說，他比較在意的事情是，民進黨政府、農田水利署動用公家的資源請吃飯，官員跑到上面舉著黃世杰的手高喊「凍蒜」這件事情，明確違反公務人員行政中立法。請問卓榮泰什麼時候要處理？這是明確的違法行為。民進黨為了選舉可以這樣濫用公家的資源，黨國不分，莫此為甚，現在是打算想要用拖的，時間拖過去了以後就裝沒事嗎？請卓榮泰站出來說清楚講明白！還是只有民進黨可以這樣做？民進黨這樣做就沒有關係，這還是法治國家嗎？

黃國昌指出，莊瑞雄講的話，對方最起碼自己願意承擔責任出來道歉；民進黨政府違法的行為，卓榮泰打算要放任不管、包庇到底嗎？

民眾黨於昨啟動「全國大車掃」，由黨主席黃國昌率領「民眾號」與創黨主席柯文哲率領「台灣號」雙主帥領軍。民眾號今早到新竹市車掃，黃國昌第一站先幫西區候選人施淑婷站台掃街。