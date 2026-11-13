萊爾校長原班人馬推新作 韋淳祐諷沈伯洋「連數據都空」、綠營造神

國民黨新媒體部前主任、風向株式會社總監韋淳祐發布新影片「紅熊法師Light」，表示民進黨台北市長候選人沈伯洋從參選以來，說出各種與事實不符的謊言，也造成笑話不斷，原因就在於民進黨宛如造神的運動，甚至曹興誠能說出：「沈伯洋像菩薩普渡眾生，洋流像信徒參與媽祖遶境」。

團隊表示，細數沈伯洋與洋流的荒唐事跡，台北兒虐六都第一？假的；金華國中集體食物中毒？假的；雙城論壇是滲透破口？假的，破口沒找到，自己先改口；洋流信徒更激進，到處造謠垃圾車在幫台北市長蔣萬安拉票、路樹都是亂砍的。

團隊諷刺，佛家說，不打誑語。紅熊法師說話，不打草稿，大概都用猜的。別人念經，求的是心安，紅熊法師念經，求的是你別查。出家人最高修為是四大皆空，沈伯洋修為更高，連數據都空，問他為什麼這麼說卻回「猜的。」

團隊表示，萊爾校長團隊原班團隊推出新作，紅熊法師平常形象道貌岸然，骨子裡卻是只會猜題跟說謊的市長，通過與信眾一問一答漸漸原形畢露。