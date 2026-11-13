黃仁勳閃辭輝達總部生變？黃國昌：大家要對台北有信心

輝達（Nvidia）董事會昨宣布，黃仁勳即日起辭去總裁、執行長及董事職務，立即生效。消息一出，輝達盤前股價應聲重挫11%。對此，民眾黨主席黃國昌今天接受媒體聯訪被問及外界擔憂北市科的輝達總部計畫可能會生變，他說，相信以北士科這麼優異的條件，當初吸引輝達來台北設總部，不會因輝達內部人事的更迭而受到任何影響，大家要對台北有信心。

外界擔憂北市科的輝達總部計畫可能會生變，黃國昌指出，他不認為會有這樣的事情發生，輝達這麼著名的企業，每一個投資都是經過謹慎的評估，而不是憑個人的好惡。這麼大、這麼重要的企業，所做的這麼重大的投資決定，相信是看到台北市的北士科，在柯文哲創黨主席的規畫下，以及台北市長蔣萬安、前副市長李四川等人努力下，幫輝達找到了一個非常適合發展總部的中心。

民眾黨於昨啟動「全國大車掃」，由黨主席黃國昌率領「民眾號」與創黨主席柯文哲率領「台灣號」雙主帥領軍。民眾號今早到新竹市車掃，黃國昌第一站先幫西區候選人施淑婷站台掃街。