赴立法院宣傳「安心大遊行」 蔣萬安呼籲市民勇敢站出來

台北市長蔣萬安上午前往立法院，合體立法院長韓國瑜及全體黨籍立委，宣傳明天登場的「安心大遊行」。蔣萬安感謝韓國瑜及國民黨團戰友，過去這段期間在國會第一線，跟台北市並肩作戰，不管是財劃法修法或「地方制度法」修法，這些都是攸關市民權益、城市發展的重大法案。

蔣萬安說也因為有大家全力相挺、為地方發聲，成為台北市這幾年各項市政建設最堅實的後盾。並表示關鍵時刻，在野陣營沒有分裂的本錢，只能更加團結，「希望好朋友一起站出來，用善良戰勝傲慢，明天站出來」。

韓國瑜則向蔣萬安表示，熱情歡迎蔣萬安回娘家，今天太陽出來，希望烏雲走開，祝福蔣萬安心想事成。

台北市長蔣萬安（前中）上午赴立法院，和全體國民黨立委，共同宣傳明日登場的「安心大遊行」。記者曾吉松／攝影

國民黨立委上午在議場前集結，共同宣傳明日登場的「安心大遊行」。記者曾吉松／攝影