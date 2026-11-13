謝立功疑挺童子瑋？黃國昌：基層不解他在做什麼

民眾黨前秘書長謝立功先前突在社群平台上發文喊「洋流交會，童心前行」，疑正式表態相挺民進黨基隆市長候選人童子瑋。對此，民眾黨主席黃國昌今接受媒體聯訪指出，過去一段時間民眾黨與基層支持者其實也不是很了解謝立功這位前輩在做什麼事情。

媒體提問指出，台灣民眾黨中央前秘書長謝立功在社群媒體上發文寫說「迎向未來、同心前行」，被外界解讀是在力挺民進黨的候選人。如果謝立功確實有公開支持民進黨候選人，黨中央會不會考慮用黨紀來處分？

黃國昌說，民眾黨有民眾黨的紀律，紀律一向非常清楚。他相信每一位黨員，特別是像謝立功這麼資深的人，自己應該都非常地清楚。只不過說，過去的一段時間，對於謝立功這位前輩到底在做什麼事情，很多民眾黨，不要說黨部，可能基層的支持者也不是很了解。

民眾黨於昨啟動「全國大車掃」，由黨主席黃國昌率領「民眾號」與創黨主席柯文哲率領「台灣號」雙主帥領軍。民眾號今早到新竹市車掃，黃國昌第一站先幫西區候選人施淑婷站台掃街。