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黃仁勳請辭輝達台灣總部生變？ 蔣萬安：已簽完整合約
黃仁勳因婚外情風波，請辭輝達（NVIDIA）執行長一職。媒體關注，因黃仁勳請辭，是否可能影響輝達未來跟台北的合作跟發展？台北市長蔣萬安表示，目前沒有收到相關的資訊，輝達選擇台北，是對台北有完整供應鏈、打造台北科技廊帶未來願景的肯定。
輝達台灣總部已與北市府完成T17、T18基地地上權簽約，權利金約122億元，地上權50年，另可延長20年。但黃仁勳因婚外情風波，11月12日宣布辭去總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的領導生涯，引發媒體關注是否可能影響輝達未來跟台北的合作跟發展？
蔣萬安說，目前沒有收到相關的資訊，跟輝達也簽訂完整合約，非常感謝輝達一直以來對台灣產業鏈的肯定，選擇台北作為第一個海外總部落腳的城市。
蔣萬安表示，輝達選擇台北，當然是對於台北有完整的供應鏈，還有對於打造台北科技廊帶未來願景的肯定。市府團隊為這部分做出非常大的努力，希望更多科技產業可以來到台北。
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