合體韓國瑜宣傳遊行 蔣萬安喊在野無分裂本錢：用善良戰勝傲慢

台北市長蔣萬安今日前往立法院，合體立法院長韓國瑜及全體藍委，共同宣傳明日登場的「安心大遊行」。蔣萬安說，關鍵時刻，在野陣營沒有分裂的本錢，只能更加團結，希望好朋友一起站出來，用善良戰勝傲慢，明天站出來。

蔣萬安今特地前往立法院，合體韓國瑜以及全體國民黨立委，為明日遊行暖身與號召民眾上街。他說，感謝韓國瑜及國民黨團戰友，過去這段期間在國會第一線，跟台北市並肩作戰，不管是財劃法修法或「地方制度法」修法，這些都是攸關市民權益、城市發展的重大法案，也因為有大家全力相挺、為地方發聲，成為台北市這幾年各項市政建設最堅實的後盾。

蔣萬安表示，韓國瑜擔任立法院長以來，秉持公正超然的立場，接納各政黨不同的意見、主持議事，更對行政權給予最大的尊重，但執政者沒有給予立法權基本的尊重，因此韓國瑜在國慶大會上發出沉痛的呼籲和提醒，非常遺憾總統府和行政院充耳不聞。

蔣萬安指出，行政權不斷擴張，賴總統沒有記取大罷免失敗的教訓，直接用「不副署」踐踏立法權，破壞台灣的民主憲政體制。在這個關鍵時刻，在野陣營沒有分裂的本錢，只能更加團結。

蔣萬安強調，今年九合一大選非常重要，不只是讓台北市好的市政要能夠延續，讓民生優先的路線繼續走下去，更重要的是要透過這場選舉，守護台北這座城市的價值，讓所有市民朋友都能安心，守護台北市不被意識形態操弄的底線。希望好朋友一起站出來，用善良戰勝傲慢，用堅持守護正義，讓更好的台北還給所有台北市民，呼籲明日站出來，風雨無阻。

蔣萬安競選總部總幹事、立委羅智強則說明遊行細節，他說，遊行明日下午2時進行，分作南路跟北路等集結點，向市府路出發。在北路的部分，會由蔣萬安、台中市長盧秀燕領軍，因蔣明天有政見發表會，蔣在開始前會先發表談話，接下來由盧秀燕帶領群眾往市府路出發，途中會經過民眾黨，民眾黨在仁愛路跟光復南路的路口附近有集結點，到時會在仁愛路跟光復路口附近，跟民眾黨集結。

羅智強說，南路由韓國瑜跟蔣萬安夫人石舫亘領軍，因韓國瑜有全台灣的輔選行程，所以韓國瑜到場致意、致詞後會先離開。南路的遊行隊伍會從大安森林公園出發，往市府路走。

羅智強表示，北路的集結點是在南京東路跟敦化北路的路口，而南路的集結點是在新生南路跟信義路的路口，沿路歡迎民眾共襄盛舉，到了市政府會合點會有驚喜神秘嘉賓現身。氣象預報指出明天可能會下雨，請大家風雨無阻，記得準備雨具。