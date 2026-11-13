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黃敏惠舉高鐵輕軌跳票標語牌喊話卓揆 王美惠：優先增BRT公車班次

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠昨天藉崇文國小地下停車場啟用典禮，高舉「中央輕軌跳票」標語牌，隔空向後天到嘉市參加王美惠造勢晚會的行政院長卓榮泰喊話，要求中央具體承諾。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠昨天藉崇文國小地下停車場啟用典禮，高舉「中央輕軌跳票」標語牌，隔空向後天到嘉市參加王美惠造勢晚會的行政院長卓榮泰喊話，要求中央具體承諾。圖／嘉市府提供

藍白共推嘉義市長候選人張啓楷與市長黃敏惠，選戰開打持續要求中央兌現建輕軌承諾；上月賴清德總統出席民進黨市長候選人王美惠競總大會，張啓楷場外拿建輕軌陳情書抗議；黃敏惠昨天也藉崇文國小地下停車場啟用典禮，高舉「中央輕軌跳票」標語牌，隔空向後天到嘉市參加王美惠造勢晚會的行政院長卓榮泰喊話，要求中央具體承諾。

黃敏惠表示，嘉市民等待高鐵聯外輕軌已經21年又233天，中央應正視地方交通建設需求，不能以短期增BRT公車班次措施取代長期軌道建設。她強調，「軌道就是王道，沒有王道就沒有公道」，希望卓榮泰周日到嘉義市時，能正面回應市民期待，提出具體承諾與推動時程，不能讓輕軌建設一再延宕。

黃敏惠指出，嘉科園區發展，未來交通需求勢必增加，如果沒有完善的大眾運輸軌道建設，恐重演竹科園區、南科園區尖峰時段塞車的情況，成為嘉科未來發展交通隱憂。呼籲中央盡速推動高鐵聯外輕軌，還給嘉義市民公平的交通建設與發展機會。

上個月，王美惠、黃敏惠、卓榮泰在行政院協商高鐵聯外輕軌，達成近期優先增加BRT快捷公車班次等三項結論。不過，市府對中央以增班BRT作優先措施仍有疑慮，認為這只是「以點心換正餐」，憂心中央藉此延宕輕軌建設。

黃敏惠昨天突然高舉標語牌舉動，事前未對外透露，讓現場議員及來賓錯愕。由於卓榮泰周日將到嘉市，警方關注是否重演上個月賴清德來嘉，張啓楷造勢活動場外陳情抗議的情況，私下了解溝通，避免發生突發抗爭場面。

相較黃敏惠、張啓楷力爭輕軌大動作，王美惠對輕軌議題冷處理，務實審慎，認為現階段應優先改善BRT尖峰時段一位難求、民眾候車時間過長問題。她指出，長期以來BRT尖峰時段經常座位不足，尤其傍晚及晚間接駁需求殷切，必須先改善班次不足及轉乘不便，才能讓民眾願意搭乘大眾運輸，逐步養成使用習慣，王美惠感謝市府爭取BRT增班，強調長期交通建設與眼前接駁需求同樣重要。

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