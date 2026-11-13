新北市長候選人現身政見會 蘇輝湟提九大市政推一夫兩妻合法化

新北市長候選人2號蘇輝湟今天出席電視公辦政見發表會前接受媒體訪問，分享參選初衷並公開手寫的「九大市政」政見藍圖。他坦言自己已不再年輕，希望在此刻將畢生所學貢獻給台灣的民主政治，不僅不辜負在天上的老師與母親的期望，更希望為新北市民提供藍綠之外的新選擇，打破長年以來「只有兩個人可以選、被迫只能選特定對象」的選舉框架。

談及個人背景與參選定位，蘇輝湟天謙虛表示自己並非多厲害的人物，但從小受過相關訓練，絕對不是政壇上的「菜鳥」。他強調，若有機會為新北市民服務，將會堅定站在人民的立場，把基層民眾的聲音真正聽進去，以務實且貼近民意的態度推動市政革新，回應市民對改變的期待。

針對民眾最關心的食品安全與飲食衛生議題，蘇輝湟天指出，許多師長都強烈建議他當選後務必優先處理此問題。他分析，食安出問題往往是因為未符合現行法規規範，考量新北市幅員遼闊、稽查人力恐有不足，他承諾當選後將針對全市各處餐飲與飲食場所進行「不定期抽查」，嚴格把關是否符合法規，全力守護市民餐桌上的安全。

在具體市政規劃方面，蘇輝湟天提出的「九大市政」涵蓋多元社會議題與國際視野。首先在婚姻與教育文化上，他主張新北市力挺未婚者「一夫兩妻或一妻兩夫」合法化；同時在教育現場推動革新，要求新北市所轄各中小學推動以「台語文及英語文」為主的教育與教學，期盼培養兼具本土文化認同與國際溝通能力的下一代。

為提升城市治理效能與國際能見度，蘇輝湟天提出建立府院溝通機制，主張新北市政府定期與中央政府開會，合力處理並解決各項重大市政難題。此外，他也承諾將聘請一流學者、歷任市長及社會賢達擔任市政顧問以廣納建言，並積極爭取國際會議與國際賽事在新北市舉辦，藉此帶動城市發展與能見度。

在治安維護與交通管理方面，他提出增加新北市所轄各級學校校園及校園周邊的監視器與相關系統，強化學童安全防護網；同時也將爭取新北市刑警大隊加入國際刑警組織，提升跨國打擊犯罪的能量。交通規劃上，則主張限制大車只能行駛大馬路，並在新闢道路劃設慢速車與行人專用道，保障用路人安全。

針對弱勢關懷與社會福利，蘇輝湟天政見中特別納入基層警政與社福結合的構想，規劃由新北市轄下各警局提供有需要的新北市民免費的飲食、洗澡、住宿及喪葬服務或協助，讓警政單位成為守護弱勢民眾最直接的避風港。

蘇輝湟天在手寫政見最後再次感謝市民同胞的支持與協助，並公開聯繫專線：0926-730-886，歡迎民眾隨時針對電話訪問、政獻支援或市民服務直接聯繫。他期盼透過這九大具體市政願景與對食安的嚴格把關，爭取新北市民認同，共同開創城市新局。