影／政見會幸運小物 蘇巧慧攜資料、李四川有太太的愛心

新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，候選人談到準備什麼幸運小物，蘇巧慧表示幸運小物就是團隊幫她準備的資料，那是團隊這麼多天來一起努力的決心，也是向市民朋友報告的願景，希望這些想法能被大家聽到；而李四川則表示自己帶來太太的愛心還有團隊給他的支持。

媒體提問如何與對手做出差異，蘇巧慧表示今天是政見發表會，就是各自表達對新北的態度和願景，並強調自己與對手李四川的不同就是強調新北的主體性，新北這麼大的範圍、人口、特色，她能以新北這個主體去與其他的城市互動與交流。

新北市長公辦電視政見發表會今天舉行，候選人蘇輝湟表示希望給新北市民多一個選擇。記者葉信菉／攝影