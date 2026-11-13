影／深夜掃市場 林右昌教戰童子瑋做苦工：當年我走破6雙鞋

民進黨基隆市長候選人童子瑋今天凌晨3點半由前市長林右昌陪同，到崁仔頂魚市、基隆果菜市場拜票，受到熱情歡迎。童子瑋表示，未來將更重視夜間經濟的發展，帶動夜間消費與觀光。林右昌說，基隆要進步需要一棒接著一棒，他給童子瑋開的功課，就是要「做苦工」。

崁仔頂、果菜市場的許多基層攤商，是支撐基隆美食小吃的重要基礎，深夜時分人聲鼎沸。童子瑋與林右昌凌晨3點半先抵達崁仔頂魚市，隨後於清晨5點轉往基隆果菜市場，沿途逐一向攤商握手問好，現場氣氛相當熱烈。許多攤商高喊「凍蒜」，還有送上象徵「好彩頭」的菜頭、鳳梨。

童子瑋表示，基隆有許多讓人引以為傲的美食，從廟口小吃、傳統市場，到大街小巷的美味料理，背後都仰賴許多辛勤工作的基層攤商。每當大家還在熟睡的時候，崁仔頂的魚販、果菜市場的攤商，就已經開始為整座城市準備最新鮮的食材。

童子瑋說，基隆是一座充滿活力的港口城市，未來更應該重視夜間經濟的發展，從傳統市場的環境改善、商業活動的串聯，到帶動夜間消費與觀光，創造基隆商機。

林右昌表示，選戰已經進入最後兩週的倒數階段，他給童子瑋開的功課，就是要「做苦工」，當年他參選市長時走破6雙鞋。因為基隆的生活圈比較零散，每個行政區、每個社區都有不同的生活樣貌，候選人必須親自走到每個角落、每個社區，與基層市民直接接觸、互動，透過每一次握手、每一次交談，把自己的競選理念與熱情傳達給市民朋友。

林右昌特別向青年朋友喊話，他知道不是每一個人都已經接觸到這次選舉的訊息，也有許多朋友可能還沒有對手中的選票下決定，他要誠懇拜託所有期待基隆進步與改變的市民，尤其是過去曾經支持過他的朋友，全力支持童子瑋，讓基隆能夠繼續向前，成為一座越來越進步的城市。

民進黨基隆市長候選人童子瑋今天凌晨3點半由前市長林右昌陪同，到崁仔頂魚市、基隆果菜市場拜票。圖／童子瑋競辦提供