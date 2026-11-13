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新北市長選舉辯論式政見會登場 李四川帶著妻愛心：我有信心

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市公辦政見發表會今登場，國民黨候選人李四川今早抵達辯論會現場。記者葉信菉／攝影
新北市公辦政見發表會今登場，國民黨候選人李四川今早抵達辯論會現場。記者葉信菉／攝影

選舉倒數15天，新北市長公辦辯論政見會今登場，國民黨候選人李四川一早現身辯論會現場，他身著灰色西裝打上黃色領帶，氣色頗佳，在辯論會前現場媒體詢問今天辯論準備如何? 李回應，他已有準備向所有新北市民報告，會用所有政見讓市民知道，也請鄉親給予支持。

2026年新北市第5屆市長選舉有3位正式候選人，依新北市選舉委員會號次抽籤結果，包括有1號的蘇巧慧（民主進步黨）、2號蘇輝湟（無黨籍）及3號李四川（中國國民黨)，今日公辦政見會採電視辯論式政見發表會，今日辯論主要包括有候選人申論、交叉提問及候選人結論等。

媒體詢問在提問環節可能會與對手交鋒，是否有帶幸運小物，李四川回說，他帶了太太的愛心，也帶了團隊給他的支持跟鼓勵，他有信心。

新北市公辦政見發表會今登場，國民黨候選人李四川今早抵達辯論會現場。記者葉信菉／攝影
新北市公辦政見發表會今登場，國民黨候選人李四川今早抵達辯論會現場。記者葉信菉／攝影

新北市公辦政見發表會今登場，國民黨候選人李四川今早抵達辯論會現場。記者葉信菉／攝影
新北市公辦政見發表會今登場，國民黨候選人李四川今早抵達辯論會現場。記者葉信菉／攝影

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