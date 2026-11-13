莊瑞雄「中風 」言論引風波 張善政：不管他說什麼都不計較

2026選戰倒數，民進黨立委莊瑞雄日前到桃園幫黨籍市長候選人黃世杰掃街輔選，直播過程說出「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風」等語，引發藍營撻伐，事後也為此道歉；國民黨桃園市長張善政今表示「不管他有沒有道歉，我都不會計較」。

根據音檔，莊瑞雄說「怎麼會想到台北這麼短的時間選到這樣，你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」影片最後，莊瑞雄還詢問旁人，「這個直播沒有聲音出去？」疑似未察覺對話已透過直播麥克風同步播出。

張善政今早到蘆竹區南崁掃街，稱讚南崁市場是非常有歷史、大家都喜歡的傳統市場，市府在南崁這邊做了很多建設，通學步道就有十個，第一百個通學步道就在南崁高中，另外還有南崁溪的水質整治等等，市府會讓它越來越好。

針對莊瑞雄的言論，張善政強調原則就是希望選舉給市民對未來願景與正能量，「其實不管他講什麼，我都不會計較；不管他有沒有道歉，我都不會計較」。