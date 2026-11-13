媒體民調領先 蘇巧慧：1128投出來的才是結果

「鋒燦傳媒」最新民調顯示，民進黨新北市長候選人蘇巧慧民調領先對手國民黨新北市長候選人李四川8.4％。蘇巧慧今天參加公辦電視辯論式政見發表會前受訪表示，非常感謝這段時間以來所有的民調，他們都認真參考，現在有最新的成績數字出來，也會認真的參考，如果還有不足的地方，會繼續加強，畢竟是要到11月28日投票出來的結果，才算是這趟旅程的最終戰，會繼續努力，大家一起。

《鋒燦傳媒》民調委託台大政治系教授張佑宗設計進行，採電話訪問、網路抽樣方式，於11月4至10日調查有效樣本2,033位新北市選民，採「混合模式」法，結合CATI電話訪問與網路調查，將市話與網路樣本比例調整為1：1，再依據新北市人口之性別、年齡及行政區結構進行加權處理。抽樣誤差在95%信賴水準下，整體百分比之抽樣誤差在正負2.17%以內。