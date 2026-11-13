新北公辦辯論政見會登場 蘇巧慧報告政策願景：我準備好了

選戰進入倒數，新北市選委會今天舉行辯論式公辦政見發表會。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天身著淺色西裝外套到場，會前受訪表示，今天不是有交叉詰問的辯論會，心情沒有那麼緊張，她希望把握每一次機會，向市民報告自己對新北市的感情、政見與願景，爭取市民認同，取得下一任市長服務新北市民的機會。被問到怎麼區分與對手的差異，蘇巧慧則強調，自己始終堅持以新北市為主體，是最能代表新北與各城市互動交流、提出未來願景的候選人。

蘇巧慧表示，這次政見發表會，和過去800、900天以來的選戰過程一樣，都是向市民報告自己對新北市的感情、政見及未來願景，希望透過每一次公開說明，讓更多市民了解她對新北的想法，進而爭取認同。

被問到今天是否準備幸運小物，蘇巧慧說，最幸運的小物就是幕僚替她準備的資料，因為這些資料不只是政見內容，更是整個團隊這麼多天以來共同努力的成果與決心，也是向市民報告新北未來願景的重要準備，希望團隊一路累積的故事與想法，都能夠被市民聽見。

談到如何與對手做出區隔，蘇巧慧指出，政見發表會主要是各自陳述對新北市的態度、成績與願景，而她認為自己最大的不同，在於始終堅持以新北市為主體，新北市幅員廣大、人口眾多，各地也有不同特色，相信自己最能以新北市為主體，與各個城市互動交流，並提出符合新北需求的未來願景，「這就是我的不同，我也準備好了。」

今天出門前家人是否特別加油打氣？蘇巧慧說，全家人今天都很忙，各自有工作要完成，孩子也要準備學校考試，因此沒有特別安排加油儀式，而是彼此鼓勵、各自在崗位上努力。她認為，全家人朝著各自目標一起前進的心情，就是最好的鼓勵。