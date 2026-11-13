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挺核電催公投張啓楷合體議員掛布條催票 王美惠市場拜票拚陸戰

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
九合一選舉合併「廢除非核家園」公投，嘉市長候選人張啓楷訴求核電議題催公投，國民黨在市區掛競選布條，呼籲支持者「廢除非核家園」公投投同意票，將張啓楷與黨提名東西區共8名議員候選人合體亮相。記者魯永明／攝影
九合一選舉合併「廢除非核家園」公投，嘉市長候選人張啓楷訴求核電議題催公投，國民黨在市區掛競選布條，呼籲支持者「廢除非核家園」公投投同意票，將張啓楷與黨提名東西區共8名議員候選人合體亮相。記者魯永明／攝影

九合一選舉合併「廢除非核家園」公投，藍白共推嘉義市長候選人張啓楷訴求核電議題催公投，拉抬市長支持率，國民黨在市區掛競選布條，呼籲支持者「廢除非核家園」公投投同意票，將張啓楷與黨提名東西區共8名議員候選人合體亮相，藉公投議題催出支持者投票意願。綠營市長候選人王美惠不隨廢核議題起舞，市場拜票拚陸戰。

國民黨掛出布條以核能議題為主軸，印張啓楷肖像，寫「我挺核電，王美惠呢？」、「AI正來核能才電」、「我是人我挺核」訴求，強調核電對台灣未來能源供應及產業發展重要性，呼籲民眾「廢除非核家園」公投投同意票。

這次公投主文為：「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園能源政策？」國民黨市黨部希望透過公投與市長、議員選舉合併舉行的機會，凝聚支持者，提升投票率，進一步為張啓楷拉抬聲勢投票率。

面對國民黨以核電公投議題要求表態，王美惠陣營未回應，與張啓楷針對核能立場沒有交鋒，核電議題未形成雙方攻防戰場。不過，議員選戰部分，藍綠陣營展現團隊作戰氣勢。張啓楷與國民黨提名8名議員候選人合體掛布條；王美惠上月競總成立大會，集結民進黨及無黨籍共13名議員候選人組「嘉義隊」，展現市長與議員聯合作戰的氣勢，透過母雞帶小雞，擴大基層支持力量。

王美惠加緊展開陸戰，走進人潮聚集的傳統市場拜票，親自向攤商及採買民眾請託支持。沿途不時停下腳步與民眾寒暄、握手，並發送競選文宣，展現親民作風。面對市場民眾熱情回應，王美惠把握每一次接觸選民的機會，希望透過密集的市場拜票，鞏固基層支持。

嘉義市長候選人王美惠加緊展開陸戰，走進人潮聚集的傳統市場拜票，親自向攤商及採買民眾請託支持。圖／王美惠競總提供
嘉義市長候選人王美惠加緊展開陸戰，走進人潮聚集的傳統市場拜票，親自向攤商及採買民眾請託支持。圖／王美惠競總提供

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