高雄演唱會經濟話題掀波 柯辦回擊賴瑞隆才是「說一套、做一套」

高雄市長選戰，藍綠近日在演唱會經濟議題屢屢交鋒，綠營甚至翻出柯志恩數年前在立法院質詢時提及天團五月天在大陸鳥巢登台，有武警是榮耀的影片，民進黨市長候選人賴瑞隆昨受訪時批柯「說一套，做一套」，柯志恩競選辦公室則反擊，指賴過在市府任職曾赴大陸海峽論壇交流，恐怕沒資格批評別人「說一套做一套」。

「她說一套做一套」賴瑞隆今日受訪時單刀直入批柯，講台灣歌手到中國演唱，有武警是榮耀，對一個自由民主的歌手來說，是一個很大的壓力，柯委員當年竟會說，這是榮耀！

柯志恩競選辦公室舉例回擊，賴瑞隆擔任高市府觀光局主祕時，曾赴大陸參與「海峽論壇」，並與時任中共政治局常委、全國政協主席賈慶林會面，賴當時接受媒體採訪，還表示向賈慶林提出高雄、北京直航建議，獲得對方正面回應。2012年任新聞局長時赴北京爭取兩市直航，2014年任海洋局長更率隊拜會中國交通、海事及旅遊單位，盼共創雙贏、吸引陸客搭郵輪來高雄；2024年卻痛批國民黨人士參加海峽論壇是「統戰樣板」，批藍營不應成為中國的「棋子、鷹犬」。

柯競辦表示，海峽論壇若是統戰，賴瑞隆是否該向高雄市民說清楚，自己當年為何參加？兩岸交流若可能是統戰，為何當新聞局長時要赴北京爭取增加直航班次？

「柯志恩關於演唱會經濟的主張，是希望高雄透過音樂、文化、觀光與城市產業鏈結，創造更多城市發展機會」，柯競辦表示，賴提不出相關政策，只一天到晚將陳其邁市長掛在嘴邊，毫無自己的中心思想，「真正說一套做一套的不是柯志恩，是賴瑞隆」。