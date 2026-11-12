快訊

讚黃仁勳表現出色…川普點名蘋果庫克接任 「傳奇接替傳奇」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄演唱會經濟話題掀波 柯辦回擊賴瑞隆才是「說一套、做一套」

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
柯志恩競選辦公室表示，賴瑞隆擔任市府官員時，多次赴大陸交流，而今卻批藍營是淪為統戰樣板。圖／柯志恩競選辦公室提供
柯志恩競選辦公室表示，賴瑞隆擔任市府官員時，多次赴大陸交流，而今卻批藍營是淪為統戰樣板。圖／柯志恩競選辦公室提供

高雄市長選戰，藍綠近日在演唱會經濟議題屢屢交鋒，綠營甚至翻出柯志恩數年前在立法院質詢時提及天團五月天在大陸鳥巢登台，有武警是榮耀的影片，民進黨市長候選人賴瑞隆昨受訪時批柯「說一套，做一套」，柯志恩競選辦公室則反擊，指賴過在市府任職曾赴大陸海峽論壇交流，恐怕沒資格批評別人「說一套做一套」。

「她說一套做一套」賴瑞隆今日受訪時單刀直入批柯，講台灣歌手到中國演唱，有武警是榮耀，對一個自由民主的歌手來說，是一個很大的壓力，柯委員當年竟會說，這是榮耀！

柯志恩競選辦公室舉例回擊，賴瑞隆擔任高市府觀光局主祕時，曾赴大陸參與「海峽論壇」，並與時任中共政治局常委、全國政協主席賈慶林會面，賴當時接受媒體採訪，還表示向賈慶林提出高雄、北京直航建議，獲得對方正面回應。2012年任新聞局長時赴北京爭取兩市直航，2014年任海洋局長更率隊拜會中國交通、海事及旅遊單位，盼共創雙贏、吸引陸客搭郵輪來高雄；2024年卻痛批國民黨人士參加海峽論壇是「統戰樣板」，批藍營不應成為中國的「棋子、鷹犬」。

柯競辦表示，海峽論壇若是統戰，賴瑞隆是否該向高雄市民說清楚，自己當年為何參加？兩岸交流若可能是統戰，為何當新聞局長時要赴北京爭取增加直航班次？

「柯志恩關於演唱會經濟的主張，是希望高雄透過音樂、文化、觀光與城市產業鏈結，創造更多城市發展機會」，柯競辦表示，賴提不出相關政策，只一天到晚將陳其邁市長掛在嘴邊，毫無自己的中心思想，「真正說一套做一套的不是柯志恩，是賴瑞隆」。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 賴瑞隆 演唱會 柯志恩 海峽論壇 高雄市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

頻遭陳其邁駁政見…柯志恩酸「我在跟誰選？」

影／賴瑞隆後援會爆爭議 柯志恩：他的「咖位」不足選高雄市長

賴瑞隆被封「賴五歲」 志工團應援誓師驚喜慶生

被罵「聽話的狗」首吐心聲 柯志恩問：立委都被霸凌，市井小民怎辦？

相關新聞

黃世杰車掃直播全都錄！莊瑞雄疑吐「選到一半張善政若中風」 藍批言論歹毒

2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰昨邀立委莊瑞雄車隊掃街助選，直播過程莊爆出「張善政選到一半中風」等語，被國民黨桃園市議員詹江村批心態歹毒。黃世杰表示，政治人物應謹言慎行，他從政以來都以最高標準自我要求。

衝公館夜市挺蔣萬安！沉默的年輕人直呼：很多人怕被出征 但一定出來投票

選舉倒數16天，台北市長蔣萬安今起開始請假投入選戰，晚間來到公館夜市掃街，人還沒到場，就有不少支持者到場等待。現場有市民相信蔣一定會當選連任，大家都有眼睛在看，只是不想要被出征，但會默默走出來投票。

首度與李四川合體專訪！蔡碧雲曝「理工暖男」柔情 為選戰遭抹黑哽咽

選戰倒數16天，國民黨新北市長候選人李四川與太太蔡碧雲今首度夫妻合體接受電視台專訪。蔡碧雲透露，李四川雖不擅長甜言蜜語卻非常貼心，在家經常負責切菜、洗碗、做家事，還擅長煎魚及包粽子。談及李四川投入選戰遭遇抹黑，她更一度哽咽落淚，向來給人鐵漢形象的李四川還上前擁抱太太，展現「理工暖男」鐵漢柔情的一面。

被罵「聽話的狗」首吐心聲 柯志恩問：立委都被霸凌，市井小民怎辦？

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚與民眾黨主席黃國昌直播聊天，柯志恩首度談及近日被公督盟辱罵「聽話的狗」一事的心情，她坦言，身為立委還會被人用歧視性言語人身攻擊，更加凸顯成立反霸凌辦公室的重要性。

陪黃世杰掃街出狂言稱「張善政選到一半中風」 莊瑞雄道歉：虛心檢討

桃園市長選戰進入最後階段，國民黨桃園市議員詹江村今天公布一段錄音，指出民進黨立委莊瑞雄與桃園市長候選人黃世杰在掃街時，莊瑞雄竟詛咒桃園市長張善政選舉選到一半中風。莊瑞雄表示，這是他個人發言不周，應由他承擔責任，與他人無涉，也向張善政致歉，並祝福他身體健康，

潘孟安列席綠營北市選戰會議 許宇甄轟：國家機器全面介選？

針對總統府秘書長潘孟安出席北市擴大選戰會議，國民黨團書記長許宇甄質疑，潘孟安究竟是總統府秘書長，還是民進黨競選總幹事？難道總統府已經變成民進黨競選總部，國家公務員也要兼任選舉樁腳？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。