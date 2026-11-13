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「台積電到彰化」引爆話題 4候選人聊開了

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導
彰化市主要交通幹道近期出現紅色「台積電到彰化」競選旗幟，引發民眾討論。記者林敬家／攝影
彰化市主要交通幹道近期出現紅色「台積電到彰化」競選旗幟，引發民眾討論。記者林敬家／攝影

彰化市主要幹道近期出現紅色無署名的「台積電到彰化」旗幟，被網友拿來與二○一八年縣長王惠美競選時的「捷運到員林、溪湖、二林」旗幟相比，引發討論。無黨籍彰化縣長候選人邱建富昨日坦言，旗幟是由他的後援會製作，強調爭取台積電進駐並非遙不可及。其他縣長候選人對台積電設廠的看法則各有不同。

當年的捷運旗幟曾被網友調侃會變成「載高麗菜」；這次的旗幟則被嘲諷是「王惠美二．○」。邱建富表示，嘉義、屏東都能爭取到台積電，彰化沒有理由不行，半導體產業除了晶圓製造，還包括先進封裝、設備及材料等供應鏈，彰化應積極加入中台灣科技產業廊帶。他也提出興建每日供水十萬噸的海水淡化廠，結合離岸風電的綠電優勢，提前為企業進駐做好準備。

國民黨候選人魏平政表示，台積電先前似乎曾與王惠美接觸，爭取到彰化設廠的可行性應該很高，一旦設廠可帶動產業鏈進駐，並吸引年輕人返鄉就業。

民進黨候選人陳素月指出，她曾拜訪台積電董事長，企業評估時除了土地，也會考量能否滿足工程師的生活所需。她主張成立「縣長直屬產業加速辦公室」，協助彰化的中小企業及隱形冠軍爭取中央補助，媒合科技業及新興產業，留住青年人才。

無黨籍候選人陳重嘉則認為，台積電帶來繁榮只是口號，對提升勞工平均薪資毫無幫助，二林精密機械園區的土地多被買下等著炒地皮，直言這件事「只是欺騙不懂的人」。

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