竹北混戰局勢恐外溢！藍喊集中選票 綠白拚破圈

新竹縣市選情複雜，藍白在竹市合作挺無黨籍市長高虹安，但國民黨主席鄭麗文昨示警，議員選情拉警報，呼籲支持者集中選票。綠白拚「破圈」爭取支持，紛與對手陣營合體。民眾黨創黨主席柯文哲說，藍營也有支持綠營鄭朝方的人，國民黨處理整個亂了套。政壇分析，竹北藍白分裂牽動縣市選情，更可能影響新竹以外的戰局。

國民黨籍中廣前董事長趙少康、台北市長蔣萬安日前公開支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，但卻面臨國民黨不同的黨紀處理態度，柯文哲昨到竹北陪邱車掃，直言還有人支持民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，國民黨「有的處理、有的不處理」，整個亂套了；民眾黨黨主席黃國昌則對趙、蔣跨黨派支持邱表達感謝。

國民黨新竹縣副縣長陳見賢繼同台力挺邱臣遠後，前天現身國民黨竹北市長候選人吳旭智競總予以肯定，外界解讀為破解棄保傳言。邱臣遠回應，感謝陳見賢的「提攜之情，銘感於心」，將努力到最後一刻。

鄭麗文昨錄影力挺吳旭智，強調吳是優秀人才，呼籲集中選票、團結支持。

竹縣地方人士也觀察，民進黨竹北市長候選人曾聖凱主打接棒現任市長鄭朝方，力守綠營基本盤，但鄭朝方轉戰縣長，為搶攻小草選票頻與邱臣遠同框，讓縣長、市長選情相互牽動，藍綠白競合更顯詭譎。

另與竹北市一溪之隔的新竹市，藍白競合也受到矚目。鄭麗文昨到竹市參加黨慶替黨提名議員及里長加油打氣，她說，感謝國民黨候選人為了大局支持高虹安連任，但「不要以為西線無戰事」，除了市長選票，還有議員選票「已經拉警報」」呼籲集中支持藍營推薦的議員候選人，讓他們能全壘打，監督新竹市政。

竹市政壇分析，鄭麗文輔選高虹安之餘，也憂心政黨認同被稀釋，恐衝擊國民黨議員候選人，避免「贏了市長、卻掉了議會席次」。