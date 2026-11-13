張善政官邸見網友破謠言 莊瑞雄為「中風說」道歉

投票倒數計時，桃園市長張善政昨起請假拚選舉，昨早到桃園區站路口與通勤族打招呼，他昨首開通社群Threads帳號，昨晚還發臉書回應「住新店」傳言，邀網友到市長官邸外見面。民進黨市長候選人黃世杰持續掃街拜票，今傍晚將與台北市長候選人沈伯洋合體車隊掃街，廣邀支持者到場應援。

黃世杰前天與綠委莊瑞雄掃街時，直播影片中莊語出「選到一半張善政若中風」，藍營議員詹江村批評「言語歹毒」。莊瑞雄昨晚向張善政致歉，說話欠分寸，不該拿他人健康開玩笑。黃世杰說，政治人物應謹言慎行，他以最高標準要求自己，未來也會如此。

張善政全力開啟選戰模式，昨一早七時在桃園區莊敬路、經國路口向往來民眾拜票，現場還有前桃園縣長吳志揚、黨籍立委萬美玲與議員凌濤、黃婉如、陳美梅等人陪同，民眾黨議員候選人徐千晴也現身拜票隊伍，象徵桃園藍白團結合作。站路口期間還有機車騎士上前加油打氣，張也送上競選小物「好善手」展現親和力。

張善政說，選舉需要打團體戰，請假第一天讓市民看見大家「一條心」，攜手讓桃園愈來愈好；同時，「藍白合」在桃園是非常重要的政策前提，他也希望能將民眾黨年輕新血的創意與活力帶入市議會。

吳志揚說，站路口拜票是代表對市民的誠意，張善政執政四年政績卓著、關心市民福利，呼籲市民讓張善政連任，繼續推動市政。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（右二）昨天到蘆竹南崁市場掃街，向攤商與市民拜票。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰昨天一早到蘆竹南崁市場掃街，向攤商與民眾拜票。黃表示感受到不少溫暖，並允諾若當選，未來要加速完善蘆竹的捷運、公車與道路路網，提前規畫捷運綠線與南崁市區的接駁配套，還要擴充南崁市場周邊停車空間，讓大家採買跟生活更便利。

為衝刺選情，黃世杰今天也將邀來沈伯洋的「洋流號」開抵桃園，傍晚五時半將從中壢區中華路二段的南桃園競選總部出發，沿途設有多個打氣站，預計車隊掃街至晚上八時，最後在終點站中壢圖書館進行宣講。黃歡迎「小企鵝」跟「小水滴」在車隊掃街沿線打招呼，支持他們繼續向前。