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被罵「聽話的狗」首吐心聲 柯志恩問：立委都被霸凌，市井小民怎辦？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩與民眾黨主席黃國昌晚間直播聊高雄大小事。圖／取自黃國昌YT
國民黨高雄市長候選人柯志恩與民眾黨主席黃國昌晚間直播聊高雄大小事。圖／取自黃國昌YT

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚與民眾黨主席黃國昌直播聊天，柯志恩首度談及近日被公督盟辱罵「聽話的狗」一事的心情，她坦言，身為立委還會被人用歧視性言語人身攻擊，更加凸顯成立反霸凌辦公室的重要性。

黃國昌邀請柯志恩上「民眾有本4，直球問大事」節目，今晚在線上跟網友一起聊高雄大小事。

黃國昌透露他曾在高雄的大學任教，在高雄住了四年，第一年住在學校，因為一整天都在校園裡面快要發瘋，所以第二年去校外租房子，第三年就在明誠路買房子，後來為了中研院工作就賣掉房子北上。柯志恩在旁驚訝地說，怎麼賣掉了，真的很可惜，如果當年不賣，現在房價非常不得了了。

「真的超後悔賣掉高雄房子，再講就要哭出來了。」黃國昌說，他當年住在河堤社區，早上最喜歡牽狗去公園散步，悠哉吃完早餐後去學校上課，家對面就是高雄一家著名的麵包店，非常懷念「貝果、貝果」這家早午餐店。

柯志恩重申，她若當選第一個月要成立高高平等及反霸凌辦公室，提及反霸凌，她也首度分享近日公督盟執行長張宏林對她言語霸凌這件事情。

柯志恩表示，校園或公司霸凌問題嚴重，像最近公督盟用非常歧視語言罵她是聽話的狗，「我都已經是立委還會被霸凌，何況一般的人？我都還被這樣人身攻擊，一般市民小民怎麼辦？」

柯志恩說，反霸凌是城市文明的指標，這件事情不是招商引資多少、蓋多少不得了的建築物可以比擬，而是一個城市文明及價值的存在，所以她特別強調希望成立反霸凌辦公室，因為這是非常多人在乎的事情。

黃國昌說，半年前他第一次受邀到國小演講談霸凌，當時請聽眾小學生趴下並閉上眼睛，竟然有高達五成的學生舉手承認有被霸凌經驗，這個現象真的讓他嚇一跳，甚至連自己的小孩也有類似遭遇。

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