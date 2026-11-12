被罵「聽話的狗」首吐心聲 柯志恩問：立委都被霸凌，市井小民怎辦？

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚與民眾黨主席黃國昌直播聊天，柯志恩首度談及近日被公督盟辱罵「聽話的狗」一事的心情，她坦言，身為立委還會被人用歧視性言語人身攻擊，更加凸顯成立反霸凌辦公室的重要性。

黃國昌邀請柯志恩上「民眾有本4，直球問大事」節目，今晚在線上跟網友一起聊高雄大小事。

黃國昌透露他曾在高雄的大學任教，在高雄住了四年，第一年住在學校，因為一整天都在校園裡面快要發瘋，所以第二年去校外租房子，第三年就在明誠路買房子，後來為了中研院工作就賣掉房子北上。柯志恩在旁驚訝地說，怎麼賣掉了，真的很可惜，如果當年不賣，現在房價非常不得了了。

「真的超後悔賣掉高雄房子，再講就要哭出來了。」黃國昌說，他當年住在河堤社區，早上最喜歡牽狗去公園散步，悠哉吃完早餐後去學校上課，家對面就是高雄一家著名的麵包店，非常懷念「貝果、貝果」這家早午餐店。

柯志恩重申，她若當選第一個月要成立高高平等及反霸凌辦公室，提及反霸凌，她也首度分享近日公督盟執行長張宏林對她言語霸凌這件事情。

柯志恩表示，校園或公司霸凌問題嚴重，像最近公督盟用非常歧視語言罵她是聽話的狗，「我都已經是立委還會被霸凌，何況一般的人？我都還被這樣人身攻擊，一般市民小民怎麼辦？」

柯志恩說，反霸凌是城市文明的指標，這件事情不是招商引資多少、蓋多少不得了的建築物可以比擬，而是一個城市文明及價值的存在，所以她特別強調希望成立反霸凌辦公室，因為這是非常多人在乎的事情。

黃國昌說，半年前他第一次受邀到國小演講談霸凌，當時請聽眾小學生趴下並閉上眼睛，竟然有高達五成的學生舉手承認有被霸凌經驗，這個現象真的讓他嚇一跳，甚至連自己的小孩也有類似遭遇。