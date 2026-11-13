聚焦台東綠能 陳瑩、吳秀華互槓

光電、風電問題昨躍為台東縣長選戰攻防焦點，民進黨候選人陳瑩競選總部質疑國民黨對手吳秀華及其家族企業與光電產業、公有設施標案有關，吳秀華競選總部反擊，強調他們反對的是缺乏地方共識的大型風電開發，批陳瑩將中央能源政策責任轉嫁地方。

陳瑩陣營指，吳秀華服務處過去曾登記為上人光電營業地址，且負責人曾是她胞妹，吳家相關企業與台東部分公有設施光電標案得標廠商存在關聯，質疑未利益迴避。吳秀華競總對此表示，吳秀華從來不反綠能，而是反對可能破壞自然景觀、生態環境，且未取得地方共識的大型風力發電。去年四月吳就邀沿海鄉鎮首長、民代及反風電自救會座談，也陪同自救會向縣府遞交連署書，要求縣府不應貿然核准。

吳秀華競總強調，大型風機進入東海岸及南迴沿線，恐將衝擊景觀、生態與部落生活，地方政府應嚴格把關。陳瑩身為執政黨立委，未積極阻止中央不當開發風電，形同轉移中央責任。若當選縣長，未來中央與地方同屬民進黨執政，東海岸及南迴恐面臨更大的風電開發壓力。

另吳秀華昨也發布婦幼政策，她以職業婦女及母親經驗出發，提出婦幼六大政策，涵蓋共融遊戲場、居家安全、凍卵補助、婦女健康、育兒職場及生育津貼，並擴增婦女保護據點。陳瑩則聚焦親子與教育，主張一鄉鎮一公托、加碼坐月子補助、育兒彈性工時、ＡＩ助學及教師安居，盼減輕育兒負擔、縮短城鄉教育差距。